Yasser Corona anuncia su retiro del futbol

Ciudad de México

Yasser Corona anunció su retiro como futbolista profesional, toda vez que no pudo recuperarse de la lesión sufrida en las cervicales el 31 de enero del año pasado.

"Gracias por todo lo que me has dado. Esta vida –que casi se me acaba aquel ya lejano 31 de enero – la he tenido y disfrutado gracias a ti. Y también gracias a ti, hoy puedo disfrutar aún más a mi familia", dice parte de la carta que el ex jugador de Xolos de Tijuana publicó en redes sociales.

El texto concluye con un emotivo mensaje a la recientemente fallecido Ezequiel Orozco, quien perdió la batalla contra el cáncer y a quien Yasser había prometido volver a jugar futbol.

"Perdón, 'Cheque', se que te dije que volvería. Por siempre estarás presente, hermano. Gracias infinitas para ti.