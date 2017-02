Xolos va por liderato de Copa MX

Tijuana

Los Xolos de Tijuana no se conforman con ser líder general en la Liga MX, también quieren aprovechar el último partido de Copa MX en casa y clasificar a la siguiente ronda como primer lugar del grupo.

Henry Martin, titular indiscutible en este torneo mencionó a los medios de comunicación que después de la lesión que lo dejó fuera por varios meses de las canchas, ha recuperado poco a poco el nivel que tenía.

"El tiempo me ha dado la oportunidad y agarre la confianza que tenía que tomar para afianzarme del puesto, hay grandes jugadores dentro de la cancha con los que tengo que competir y eso me ha ayudado a subir mi nivel de juego" mencionó el delantero.

Asimismo, el dorsal número 11 de los canes aztecas comentó que Miguel Herrera les ha dejado en claro que la lucha no termina nunca y que tienen que manejar un buen nivel de juego hasta el final.

"No tenemos que dejar de luchar, igual vemos que no importa en el lugar que entres a la liguilla, hemos visto que el octavo tumba al primero sin ningún problema, lo que importa es llegar bien, porque no importa como empieces, sino como termines" afirmó Henry.