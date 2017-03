'Piojo' Herrera reprueba actitud de los árbitros

Tijuana

Tras la polémica vivida en los últimos días y la suspensión de la Jornada 10 de la Liga MX, Miguel Herrera reprueba la actitud de los árbitros y las decisiones de la Comisión Disciplinaria.

“Está muy mal la actitud de los árbitros, pero el primer error viene de la Comisión Disciplinaria, por la circunstancia de no ir al reglamento”, mencionó Herrera.

“Por ahí he escuchado decir que los árbitros de unieron, pero no se unieron, porque si se unieran se para todo el futbol, no nada más la Primera División”, dijo el ‘Piojo’.

“No estoy en contra de la unión de ellos, pero no fue una buena decisión”, exclamó Herrera, puesto que las perdidas por “el capricho” costaron mucho dinero a las franquicias y a los aficionados que hacen los gastos para ir a apoyar a los equipos.

Asímismo, la actitud de Pablo Aguilar le extrañó al estratega, pues aunque no lo ha dirigido, dice lo conoce muy bien. “De repente te brinca una actitud así, es un tipo tan tranquilo, tan ecuánime, sobre todo muy tranquilo fuera de la cancha, pero pasa”.

Aunque la actitud de los futbolistas hacia los silbantes no fue la más adecuada, el timonel de Tijuana aclara que por las provocaciones de los árbitros dentro de las canchas, los jugadores llegan a sentirse desprotegidos y en ocasiones pueden perder la cabeza.

“También está la situación de allá para acá, pero nadie habla de que ellos también son muy provocadores, de repente hablan, luego te marcan, no te marcan”.