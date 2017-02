El empate no me sabe a nada: 'Piojo' Herrera

Ciudad de México

Después de que su equipo fuera ampliamente superior a Pumas durante los primeros 75 minutos, Miguel Herrera analizó las razones por las que, a su consideración, Tijuana decayó, se vino abajo y terminó por conceder un empate por tres goles; 'El Piojo' salió con un amargo sabor de boca de Ciudad Universitaria.

"Me voy muy molesto, no tuvimos manejo de partido, no puedo creer que durante más de 70 minutos hayamos tenido el control del juego y del rival, y que hayamos permitido la reacción de Pumas, que también aprovechó sus oportunidades", dijo en conferencia de prensa.

Sobre las consecuencias de este resultado, Herrera señaló que: "Todo arrancó al regalar la posesión de la pelota, no hicimos lo que debíamos, pero también hay que decir que el arbitraje fue muy malo para los dos clubes".