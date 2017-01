"Jamás me habló alguien de América", Avilés Hurtado

Tijuana

El delantero colombiano de los Xolos de Tijuana, Avilés Hurtado fue el fichaje frustrado del invierno para el América.

Avilés reveló hoy la razón por la que no se concretó el fichaje, no sin antes reconocer que el América es uno de los grandes del continente.

"América es uno de los clubes más grandes del continente y yo creo que cualquier jugador desearía pertenecer a esa grandísima institución"

El colombiano calificó la negociación como un desacuerdo entre las tres partes.

"Lastimosamente no se llegó a un acuerdo de las tres partes. Tengo entendido que había acuerdo entre las dos directivas, pero no motiva ir a un lugar donde no te llaman personalmente", dijo Avilés Hurtado.

El delantero ya se encuentra listo para arrancar el torneo con los Xolos el próximo sábado en Morelia cuando enfrenten a Monarcas en la jornada 1 del Clausura 2017.