Xolos no fue inferior a América: Diego Cocca

Ciudad de México

Con un planteamiento extremadamente defensivo y cauteloso, Xolos sacó un valioso punto en el Azteca. Los fronterizos no pudieron proponer en ningún aspecto y fue gracias al desempeño de Gibran Lajud que América no los goleó.

Ante ello, su entrenador Diego Cocca aseguró que él vio a su equipo pelearle de tú a tú a las Águilas, aunque claramente fue superado.

"Es complicado venir a esta cancha y más en el momento que tiene América... Yo no vi eso (que fueran inferiores) en el primer tiempo no encontraron situación de gol solo a pelota parada, pero sí intentaron. Yo me baso en lo que veo en la cancha y veo a un equipo que lucha y trabaja".

El entrenador admitió que uno de los factores que pudo haber mermado fueron las lesiones y la poca adaptación de los refuerzos. "Tenemos a Iturbe operado, a Gustavo Bou, recientemente lesionado y los dos refuerzos que trajimos apenas están adaptándose bien a la idea".