"Que Kuri pague impuestos o done a niños con cáncer": Yunes Márquez

El propietario de los Tiburones Rojos del Veracruz, Fidel Kuri Grajales, deberá pagar al municipio de Boca del Río lo que debe por concepto de impuestos, o bien, donar ese dinero para la atención a niños con cáncer, aseguró el alcalde Miguel Ángel Yunes en entrevista con agencia XEU Noticias.



"El señor (Fidel Kuri), muy fuera de sí, ha estado declarando cosas que están fuera de la realidad; lo que el señor no quiere es pagar impuestos y eso no lo vamos a permitir. Todos pagamos nuestros impuestos y el señor Kuri está acostumbrado a no pagar, a que no le cobren y no lo vamos a permitir porque nadie puede estar por arriba de la ley", señaló.



"Le voy a pedir que lo que sea de impuesto lo donemos a los niños con cáncer, que lo que se paga de impuestos por los partidos que sean donados para los niños con cáncer", apuntó.



Yunes Márquez descartó que exista una persecución política contra Kuri, como el diputado lo ha asegurado: "El señor tiene que pagar lo que dice el Código Hacendario, no es una persecución política, no lo es, él quiere tener un trato especial como lo tenía con Javier Duarte y no lo va a tener".



Y agregó: "El señor no quiere pagar sus impuesto y nosotros solo queremos cobrarle y si no paga enfrentará las consecuencias legales".