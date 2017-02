Veracruz no acató manual Estadio Seguro

Ciudad de México

Tiburones Rojos de Veracruz ignoró los protocolos de prevención para evitar la violencia después del partido ante los Tigres el pasado 17 de febrero. El reglamento del Estadio Seguro simplemente brilló por su ausencia en las gradas del Estadio Luis 'Pirata' Fuente: botellazos, tubos, puñetazos, alcohol y armas punzocortantes se utilizaron en una brutal bronca que, increíblemente, no tuvo más que algunos heridos.

Víctor Hugo Ramos, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, explicó a La Afición las medidas para precisamente prevenir incidentes durante un partido de futbol.

"Para un evento deportivo de grandes masas se tiene que hacer un trabajo previo importante, muy eficiente, porque el objetivo de estos eventos es que la gente vaya y que no corra riesgos; en ese sentido, el protocolo y todos los dispositivos tienen ese fin; hay que incluir a los grupos de animación para que puedan tomarse acuerdos y no permitir que nada infrinja los reglamentos y, en ese sentido, en Ciudad de México no hemos tenido qué reportar".

Es decir, la pelea en el 'Pirata' –como se muestra en las imágenes- exhibe la nula aplicación de las más básicas medidas de seguridad.

1. El presente Manual es de observancia Nacional y obligatoria para los Clubes afiliados a la LIGA MX / ASCENSO MX, quienes solicitarán asistencia en la materia de su competencia a las Policías de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios en coordinación con sus homólogos en materia de Protección Civil, con el objeto de determinar reglas y mecanismos que permitan propiciar las condiciones adecuadas para que con motivo del desarrollo de partidos de futbol, no se altere el orden público, ni se ponga en riesgo la integridad física de los participantes y espectadores.

El capítulo I del Manual General de Seguridad "Estadio Seguro" es claro, simplemente hay que dar click al PDF y estar al tanto de las disposiciones para evitar tragedias en las casas del balompié nacional.

"Con la Liga MX se ha hecho algún ejercicio en donde se ha invitado a que visiten la Ciudad de México (otros clubes) y generar este intercambio de experiencias, tratando de homologar cada quien un modelo que permita aplicarse en todas las plazas del país.

"Hay algunas plazas en donde algunos logros han sido mayores, y esto depende de cada entidad federativa y la coordinación local, entre el club, el estadio y las autoridades gubernamentales", señaló Víctor Ramos sobre las acciones que en la capital del país se toman para aminorar el riesgo de un brote violento cuando los equipos del resto de la nación visitan al América, Cruz Azul o Pumas.

"Se han realizado 132 encuentros de futbol profesional, en tres estadios (Azteca, Olímpico Universitario, Azul) con aforo de 3 millones de personas, e implica un trabajo de pretarea y de coordinación importante porque no solo tiene que ver la seguridad del estadio.

"Me parece que el protocolo Estadio Seguro, y en Ciudad de México, el vincular el trabajo de coordinación es lo que permite mitigar el riesgo de eventos como en Veracruz".

Fidel Kuri Grajales, dueño de los Tiburones, acusó al grupo de animación de Tigres 'Libres y Lokos' y al gobierno de Veracruz como los principales detonantes de la violencia en su recinto; "la seguridad la tiene que apoyar el gobierno, no lo han hecho"; sin embargo, el manual de la FMF, en su Capítulo I, punto 4, establece a la letra:

El Club titular del Estadio deberá designar y registrar oficialmente ante la LIGA MX / ASCENSO MX y las Autoridades Policiales a un Director de Seguridad y Protección Civil, y a un Subdirector que, en su caso, cubra las ausencias del Director, o a un responsable de Seguridad, quienes deberán contar con la experiencia necesaria para el cumplimiento de las funciones encomendadas, con documentación que acredite su formación académica y experiencia en la materia (currículo).

Entonces, ¿quién falló? ¿Quién será castigado? Por lo pronto, la Federación Mexicana de Futbol revelará los resultados de la investigación tras los hechos en Veracruz 10 días después; el lunes 27 de febrero Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, ofrecerá una conferencia donde, tal vez, se revelarán las sanciones correspondientes para quien resulte responsable.

"Cuando se generar sistemas de consecuencias es que la prevención falló; apostamos a la prevención, y el proceso de análisis de qué sucedió en un estadio es fundamental; es decir, en México no podemos decir que no sucederá algo, por eso la instrucción es evaluar cómo funcionó un protocolo, el desempeño del estadio y cómo lo podemos mejorar", finalizó Víctor Hugo Ramos.