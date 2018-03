TV Azteca no es dueño del Veracruz: Fidel Kuri

Ciudad de México

Fidel Kuri aseguró que TV Azteca no es dueño del equipo de Veracruz, que solo le pagan patrocinio para poder trasmitir los partidos que se juagan en la cancha del Estadio Luis Pirata Fuente.

En entrevista para La Afición, el propietario de los Tiburones afirmó: "Soy el dueño absoluto, buscamos salvarnos en el campo, sumando puntos; yo estoy dispuesto a salvar al equipo jugando pero si perdemos pues tendremos que pagar".

Asimismo, aseguró que el gobierno de Miguel Ángel Yunes no le ha dado ningún peso para el equipo: "El gobernador de Veracruz no le gustan los deportes, quieren dejarnos sin equipos, acabó con el beisbol y el basquetbol, ahora quiere acabar con el futbol".

Persecución por parte de las autoridades de Veracruz

Al ser cuestionado sobre este tema, Kuri afirmó: "Definitivamente, tengo pruebas; todos los acuerdos que teníamos se rompieron".

Por otra parte negó ser una persona cercana al ex gobernador Javier Duarte: "Con el señor ex gobernador no tuve relación más que de respeto, nada que ver".

La renuncia de Decio de María

Se le preguntó qué opinaba de este tema y declaró: "Él ya está cansado, quiere terminar su periodo en la Federación y abrir el paso a los jóvenes, yo no lo veo mal".

Kuri está enfocado en mantener a Veracruz en la Liga MX: "A mí lo que me interesa es salvar al equipo, a mi si me atacan yo me defiendo" en relación a la discusión que tuvo con el comentarista deportivo David Faitelson.

Finalizó diciendo que Dios le va a Veracruz y sabe que el equipo se va a salvar de la quema del descenso.

Checa aquí la entrevista completa.