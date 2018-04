Muchos nos daban por muertos: Richard Ruiz

Ciudad de México

Hace unas semanas muchos daban por descendido al Veracruz. La goleada de 5-0 que recibieron por parte de Lobos BUAP pintó al tiburón con pocas posibilidades de levantarse en lo que restaba del torneo, y por ello, los señalaban como el cuadro que, prácticamente, ya debía planear su estadía en el ascenso.

Sin embargo, a últimas fechas, el conjunto del puerto consiguió dos victorias que le dieron puntos en la tabla de conscientes, además claro, de la motivación que significó el derrotar 3-1 al Atlas y 1-0 a Tijuana. Eso sí, en esa batalla siguen en el último lugar con 1.0309.

Richard Ruiz, defensa de la escuadra jarocha, habló en entrevista con La Afición sobre la poca confianza que varios tenían en el equipo: "Algunos partidos atrás, como por ejemplo ante Lobos, muchos ya nos daban por muertos, en el descenso, pero nosotros calladitos estamos trabajando para salir de esto. Tenemos con qué permanecer en Primera División, y trabajando al cien por ciento seguiremos".

Incluso, se mostró optimista por los resultados recientes, los cuales han caído de maravilla al conjunto.

"En éste último partido nos tocó ganar en casa, eso nos dio ánimo. En el porcentaje ya estamos mano a mano con Lobos BUAP, y ahora dependerá de nosotros. Este partido contra Chivas es clave para seguir en la lucha y más vivos que nunca".

Este fin de semana los tiburones se medirán ante Chivas, un equipo que a últimas fechas también ha obtenido buenos resultados, tanto en la Liga MX como en la Concachampions. Ante esto, Ruiz mencionó que "todos somos conscientes de lo que nos estamos jugado. El equipo está concentrado y motivado. Tenemos un reto y creo que salvando al tiburón a todos nos va a ir bien".

Además, hizo hincapié en las virtudes del conjunto rojiblanco: "Será un partido complicado, sabemos que Chivas tiene jugadores de muy buena calidad, incluyendo a varios jóvenes, muy dinámicos, que van y vienen, y seguramente van a querer pelear la Liga, así como han hecho en la Concachampions, pero nosotros sabemos el gran reto del cociente y es importante sacar puntos fuera de casa. Chivas está en casa y va a querer ganar, tal vez no le ha ido muy bien en el torneo, pero viene de ganar dos partidos consecutivos".

Los futbolistas de los escualos saben bien que no pueden desconcentrarse en los partidos que le restan a la fase regular (Chivas, León, Toluca y Cruz Azul). Cualquier tropiezo les puede quitar puntos y la permanencia.

"Debemos estar concentrados los 90 minutos, hay que estar conectados jugada tras jugada, porque cualquier error nos puede marcar y dejar fuera por ahí. El equipo es consciente, estamos bien ordenados y motivados".

En cuanto al arbitraje, que se ha equivocado a favor y en contra del equipo, relató que es importante no fijarse en eso, sino en lo que ellos puedan hacer dentro del terreno de juego. Al final, eso es lo que los mantendrá.

"No me gusta hablar mucho de los árbitros, pero sabemos cómo es nuestro arbitraje en México y debemos ser consientes de ello y cada quien hace su trabajo. A nosotros nos toca hacer el nuestro, siempre y cuando no se perjudique a nadie, más en esta situación del descenso".

Eso sí, pidió que los silbantes también presten atención en los duelos finales, ya que cualquier yerro puede sentenciarlos.

"Hay que ver lo que se está jugando, no es cualquier cosa, todos queremos un arbitraje lo mejor posible. El equipo quiere trabajar en lo que le corresponde y dejar el arbitraje".