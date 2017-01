Veracruz condicionó sueldo de Darvin y Mosqueda

Veracruz

Darvin Chávez y Juan Carlos Mosqueda no ganarán un solo peso en Veracruz hasta que su futbol durante el Clausura 2017 convenza al técnico chileno Carlos Reinoso.

"Si no muestran una mejoría, como no tienen firmado un contrato, hasta que no los vea jugando, y que merecen un sueldo, no cobran; están para ponerse bien", palabras del entrenador de los Tiburones previo al entrenamiento en el césped del Estadio Luis 'Pirata' Fuente.

'More', durante su etapa de desempleado, participó en algunos amistosos con el equipo de la Comisión del Jugador; por su parte, Chávez, en 2015, fue operado del ligamento cruzado de la rodilla derecha.