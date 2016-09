Kuri Grajales a reportero: "no tienes güevos"

PUEBLA, México

Fidel Kuri Grajales, dueño de los Tiburones Rojos de Veracruz, encaró en la zona de vestidores a un reportero, después de que su equipo perdió tres goles a dos ante Puebla, a quien calificó de no tener "güevos".

"Por eso, le vas a Puebla, claro; ¿le vas al Puebla, o no? Somos amigos, el futbol nos une, pero nos dejaron con 10 hombres, no pasa nada, bienvenido a Puebla, nos vemos en Veracruz papi... por eso te quiero, porque no tienes güevos, cabrón", lanzó el propietario del escualo.

En enero de 2016, la Federación Mexicana de Futbol castigó un año a Kuri Grajales tras el incidente que protagonizó con Edgardo Codesal, director del Área Técnica de la Comisión de Árbitros.

Es decir, según la sanción por parte de la FMF, Kuri tiene prohibido "ingresar a la cancha, terreno de juego, vestidores, tanto de jugadores como de árbitros; túneles de acceso a cancha, terreno de juego, área de servicio médico, área de control de dopaje, zona de autobuses que tenga acceso a vestidores, área de prensa y zona mixta, palcos asignados cuando el club actúe de visitante".