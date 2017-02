Kuri insiste: Porra de Tigres inició la bronca

Veracruz, México

El propietario del Veracruz, Fidel Kuri Grajales, volvió a reiterar que los que comenzaron el conato de bronca en el Luis ‘Pirata’ Fuente fueron los aficionados de Tigres.



"Los que iniciaron fueron los de la porra de Tigres. No es la primera vez que esta porra viene a hacer de las suyas. Entró una persona de la barra que tiene prohibido entrar, no sé cómo le hizo. Ellos (Tigres) son los que no quieren tener futbol en Veracruz", afirmó el mandatario a TVC Deportes.



El dirigente recordó cuando él fue castigado, por lo que espera que el técnico felino, Ricardo Ferretti, también reciba una sanción administrativa tras amenazar a los seguidores del puerto.



"Con lo de Codesal la hice y la pague, pero que alguien venga a insultar y amenazar a los veracruzanos no lo voy a permitir".



Kuri señaló que tiene suficiente material para evitar que veten a los hinchas jarochos, incluso, manifestó que algunos fanáticos auriazules cometieron más actos vandálicos fuera del inmueble.



"El estadio tiene cámaras en todos lados, tengo el material suficiente para mostrar que había seguridad. Pintaron bardas aledañas al estadio, todo está grabado".



El directivo también habló de la polémica imagen que difundieron de Jesús Dueñas con el brazo ensangrentado, sin embargo, dudó de la veracidad de las fotos.



"Dueñas entró al vestidor sin nada de sangre".



Sobre un controversial grabación en donde se aprecia a un seguidor de los Tiburones Rojos drogándose en pleno juego, Fidel dijo:



“Estoy investigando porque el video (el de Cocaína) tiene más de 3 años".