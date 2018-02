Especial regreso a CU para 'Memo' Vázquez

Ciudad de México

Guillermo Vázquez vivió con intensidad el encuentro ante Pumas, daba indicaciones y se emocionaba con las aproximaciones del Veracruz. Luego de 90 minutos en el estadio Olímpico, el timonel se hizo de la victoria, misma que le sirve a los escualos como bálsamo, ante la crisis de resultados que atraviesan y por su lucha por la permanencia en Primera División.

"Pumas ha recuperado su esencia, me da muchísimo gusto por David (Patiño) y se lo dije; están haciendo muy bien las cosas. Me da mucho gusto volver a CU, me encontré con gente que conozco desde hace mucho tiempo... Fue especial regresar este estadio", comentó. Mientras que del presente de los escualos dijo: "Ojalá que el equipo pueda mantener esta inercia para los partidos que vienen; hemos construido un grupo fuerte, que se va acoplando".