Veracruz presentará pruebas para defenderse ante la FMF

Ciudad de México

La derrota de Veracruz a manos de Tigres (0-3) propició en la tribuna del Luis Pirata Fuente la violencia por parte de las barras, que se trasladó en preocupación hasta el campo. En un acto pocas veces visto en la Liga Mx, elementos de la escuadra felina se acercaron hasta las inmediaciones del campo con la grada para pedir calma y que no hubiera golpes; en esos instantes, Jesús Dueñas recibió un impacto con una botella, que le abrió la mano derecha.

Después de vivir las inclemencias de este escenario, las críticas sobre el estado en el que se encuentra el recinto escualo, para brindar seguridad a sus aficionados no se han hecho esperar.

Fidel Kuri Grajales, propietario del Veracruz, dijo en entrevista con La Afición que fue la barra de Tigres la que empezó a provocar a la afición veracruzana y ya recopiló pruebas de ello para defenderse ante un posible veto por parte de la Federación Mexicana de Futbol

"Ya estamos haciendo todo el expediente para presentarlo a la Federación, para que vean que los que agredieron fueron los de la porra de Tigres. Se ve que la porra de Tigres agredió a familias de Veracruz, y luego la porra de Tiburones corre hasta el otro lado para defender a los aficionados", dijo.

Además, "en agosto del 2013 también hubo problemas con ellos en Veracruz, hubo hasta balazos, pintaron bardas de las escuelas, y tenemos fotos de todo lo que hemos investigado. El tema de seguridad que el Estado no ha participado y no ha puesto atención en el tema de seguridad que tiene como obligación de darle a los veracruzanos que vienen al Estadio".

El directivo hizo hincapié en que sería una injusticia si vetan el estadio de los escualos: "Más con todo lo que hemos investigado, por culpa de los de Tigres iban a vetar a Santos, a San Luis, es una porra que ha ocasionado problemas en varios lugares donde hay futbol en Primera División. No he entrado en pláticas con ningún otro equipo, yo quiero defenderme, pero sí es necesario pedirles ayuda se las voy a pedir, porque no soy el único que ha salido perjudicado por la afición de Tigres".

Enseguida, detalló que "Gignac también fue a festejar el gol a la porra del Veracruz. También fue a agredir a nuestros jugadores al vestidor, a insultarlos, todo está grabado para que se presente en la Federación. Cuando la debo la pago, pero ahorita no tengo nada que pagar".

Kuri consideró que la agresión a Edgardo Codesal, quien fungía como director del área técnica de la Comisión de Arbitraje, le perjudicó en su imagen, y ahora no le quitan esa etiqueta.

"Por haberme metido con Codesal vea lo que me pasó, pasé un año castigado y el tiempo me dio la razón, los mismos árbitros lo quitaron. Lo que yo dije salió verdad, el que me hayan castigado valió la pena porque tuve la razón".

La directiva del conjunto jarocho mencionó durante la semana que han tenido problemas con el gobierno del estado por la falta de apoyo en cuestión de la seguridad para los partidos del conjunto.

¿Qué problema tiene Veracruz con el gobierno del Estado?

"Por lo que se ve al gobernador (Miguel Ángel Yunes) no le gusta el futbol, no es tiburón, igual que su hijo. No están participando en nada. Han dicho que se les debe dinero de impuestos, lo cual es una gran mentira, y todo lo que yo tenga que informar y presentar ante las autoridades, los pagos, las transferencia a las cuentas del ayuntamiento, yo las presento sin ningún problema".

¿Ha pensado en llevarse al equipo de Veracruz?

"Hay mucha persecución por parte de ellos, se han dedicado a perseguir a todo el mundo, a los los únicos que les hacen daño son a los aficionados, a todos aquellos que les gusta el futbol, y tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe".

Por último, dejó en claro que se mantendrá en el futbol, "no voy a permitir que me quiten mi patrimonio, tampoco que se metan con los veracruzanos".