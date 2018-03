Kuri pagaría 120 millones de pesos para que Veracruz se quede en Primera

Ciudad de México

Aun que el conjunto de Veracruz aún tiene posibilidades matemáticamente para salvar la categoría, su presidente Fidel Kuri aseguró que cuenta con la cantidad de 120 millones de pesos para permanecer en la Liga MX.

De acuerdo a una entrevista que concedió a Fox Sports, Kuri sentenció: "Sí, sin problema; nosotros queremos defender futbolísticamente y que no descendamos, yo tengo plan A, plan A y plan A, que es salvar al equipo, entonces estoy metido en eso".

Cabe destacar que de acuerdo a la nueva norma de la Liga MX, el que termine en último lugar en la tabla de cociente y que quiera mantenerse en el máximo circuito, deberá pagar la cantidad de 120 millones de pesos al equipo del Ascenso MX que logró ascender por la vía deportiva pero que no cumple con la certificación para estar en Primera División.

Asimismo, el propietario del conjunto jarocho, afirmó que cambió su residencia al Puerto desde el mes de enero para saber por qué su equipo bajó tanto de rendimiento: "Me vine a vivir a Veracruz, estoy desde enero acá, extrañado mucho de por qué bajó el equipo de pronto. Empezaron muy bien y después, se me echaron todos; me empiezan a pasar documentos de que le llegó una auditoría al 'Keko' Villalva, una a fulanito de tal".

Por otra parte, habló sobre su suspensión por no cumplir en el Código de Ética de la Liga MX y mencionó que se carácter no le ayuda: "Me han multado, castigado, de todo; he puesto las cartas sobre la mesa en juntas de dueños, porque estuve un año sin ir, y eso afectó que no estuviera presente, porque decisiones que se tomaron ahí afectaron mis intereses, no es lo mismo que vaya mi hijo a que vaya yo a enfrentar a los tiburones de a de veras.

Por último, Kuri dio a conocer que las ganancias que generará la Selección Mexicana de Futbol se van a repartir equitativamente entre todos los equipos de la Liga MX.