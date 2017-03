"Es difícil aguantarle el ritmo a Chivas": Reinoso Jr.

Guadalajara

Carlos Reinoso Jr., auxiliar técnico del Veracruz, señaló que la derrota ante el Chivas se dio porque en el segundo lapso el equipo visitante no aguantó el ritmo vertiginoso del los rojiblancos y eso se reflejó en dos jugadas, el gol de Alan Pulido y el del ‘Chelo’ Zaldívar donde los escualos ya no traían aire, así lo sintetizó el ayudante de los Tiburones.

"El primer tiempo pudimos pasar los primeros 10 minutos donde ellos nos pasaron. Pudimos emparejar el partido todo el primer tiempo, les paramos la salida y tuvimos un par de jugadas sin mucha claridad. Es difícil aguantarle el ritmo los 90 minutos a un equipo como Chivas. Pulido soportó la presión, condujo bien e hizo un buen gol, ya al final Zaldívar en táctica fija marcó el segundo gol que acabó el partido".

Reinoso señaló que toda la institución está preocupada por el tema del porcentaje y que es menester sacar puntos lejos del puerto para así poder mantenerse en la Primera División.

"Nos preocupa muchísimo. Como cuerpo técnico estamos trabajando mucho, en los partidos no hemos conseguido hacer gol, ya son cinco partidos sin gol y sin gol no se pueden ganar los partidos. Nos falta punch para poder ganar".

¿A sus jugadores no les ha afectado la baja del profe Reinoso?

"Hemos tratado de que no haya distracciones, que no afecte. Son jugadores maduros, que no les afectan estas cosas".