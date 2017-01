Carlos Reinoso, con fe en la salvación

Ciudad de México

Carlos Reinoso confía en su plantilla y en la salvación en el Clausura 2017, un equipo que saltó ante las Águilas del América con siete mexicanos, a diferencia de su rival, que le pegó 1-0 en el Azteca con nueve extranjeros de inicio.



"Tengo mucha fe; la vez anterior, cuando tomé al equipo clasificamos, a este plantel le tengo mucha fe", aseguró Reinoso.

"Nos falta contundencia, estamos recuperando gente; hoy en día jugamos con siete mexicanos de inicio y ellos inician con nueve extranjeros. Podemos pelear la calificación", mencionó el técnico escualo.



Reinoso tiene dos derrotas y dos victorias en lo que va del certamen, seis puntos como local que lo hacen pensar en la vida del equipo aún en Primera.



"Veracruz me dejó satisfecho, me duele la derrota por el problema porcentual, pero me deja tranquilo; hay dos o tres jugadores que no hacen lo que les pido.

"Para mí sí (es injusta la caída), creo que la primera de gol la tuvimos nosotros. Tipos como Eduardo Herrera me dejan satisfecho", continuó Reinoso.



Sobre el uno a cero que le propinó América, el estratega chileno refirió que "creo que nos paramos de igual a igual y nos ganaron en una contra; quisimos, buscamos y no se da el gol. Me deja orgulloso el equipo porque se para ante el subcampeón de México".



Y esa derrota, el 'Maestro' la atribuyó a pifias puntuales de su once en el Coloso.



"Nos han matado dos errores. Los laterales no cierran. Creo que las dos derrotas que hemos sufrido son injustas".



Finalmente, Reinoso explicó que su zaga será la que soportará a su Tiburón tricolor, aunque no descartó a su amplia baraja de foráneos.



"Primero arreglamos atrás con puros mexicanos; la base de mexicanos, estoy feliz, pero no quiere decir que no jugarán los extranjeros, tenemos como 20".