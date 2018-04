“Conor necesita ayuda”

Nueva York

El cubano Yoel Romero nunca esconde su fe cristiana y se le conoce como 'El Soldado de Dios', y a pesar de ser uno de los hombres más peligrosos del peso medio, su actitud fuera de la jaula es la de un predicador.

Hoy espera que la gente perdone a Conor McGregor por sus errores, que le están costando una batalla legal y seguramente lo alejaran de las peleas un buen rato.

“Me da lástima, me da pena. Pero me da lástima y pena por Conor, por las personas que hacen del caído su hoyo más hondo. Háblale al hombre, ¿quién de nosotros que no ha pecado que tire la primera piedra? Todos hacemos muchas cosas malas y vamos a seguir haciéndolas”, expresó el medallista olímpico en Sidney.

Justificó el ataque a sus compañeros de promoción el jueves, pues asegura que esto pudo evitarse, “Hay que tratar de ver porque esto pasa, porque esta así. A veces estamos preparando un monstruo o una arma y debimos haber preparado a ese ser humano para que no se convirtiera en un monstruo”, agregó

Romero, quien enfrentará a Robert Whittaker el 9 de junio en UFC 225 por el cinturón de las 185 libras asegura que más que aislarlo, hay que apoyar a McGregor

“Todos tenemos que acercarnos, me incluyo. Yo tengo una gran afinidad con él. Él y no nos hablamos de vez en cuando. Yo le dije a mi manager si yo he llegado a estar ahí eso no pasa”, aseguró.

De ganar, su primera idea es defender en Miami, donde radica, pero también le gustaría llevar el cetro a México, donde podría realizarse de nuevo un pago por evento en 2019.

“Sería una bendición porque sería pelear en nuestros países, darle ese placer, esa honra de poder ver UFC y defender el título en nuestras tierras. En tierras aztecas hay una gran historia de grandes luchas, tierras aguerridas y sería un honor poder llevar un pago por evento”, finalizó.