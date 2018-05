Yair Rodriguez explicó el motivo de su salida del UFC

CIUDAD DE MÉXICO

Una semana después de que el UFC anunciara que el peleador mexicano y ganador de la temporada inaugural en peso pluma del reality show The Ultimate Fighter Latinoamérica, Yair Rodríguez ya no formaba parte del roster de la promotora, ‘El Pantera’ habló con Ariel Helwani de MMAFighting.com sobre los motivos que causaron su salida de la empresa.

Dana White, presidente del UFC, declaró para el LA Times que el motivo del corte fue que Rodríguez no aceptó una contienda con Ricardo Lamas, y que no mostraba interés por enfrentar a un peleador que no estaba en el ranking, pero el originario de Chihuahua dio su versión:

“Acepté pelear con Josh Emmett en febrero, pero él no tomó la pelea y lo pusieron contra Jeremy Stephens. Hablé con Sean Shelby (matchmaker) sobre futuros oponentes y le dije que yo creía que me merecía un top 10 por lo que ya demostré, con 6-1 en mi récord”.

Rodríguez relata que él aceptó la enfrentar a Lamas e incluso se ofreció para otros enfrentamientos, mismos que la empresa no le permitió tomar: “Frankie Edgar me venció y tuvo la oportunidad de pelear con Max Holloway. Cuando Frankie se lesionó les dije que yo podía reemplazarlo, pero no me dejaron porque querían a José Aldo. Accedí a la pelea con Ricardo Lamas, pero él prefirió una con Misrad Bektic”.

“La pelea con Zabit Magomedsharipov comenzó a tener sentido para mí. Querían que peleáramos en Los Ángeles, California y les dije aceptaría si me pagaban más porque me merecía pelear con un rankeado”. Mencionó que, si no recibía un pago más grande, entonces le gustaría estar en la cartelera de Rusia, pero la promotora tampoco lo permitió.

“Yo veía el potencial en esa pelea, y por eso quise cobrar más y ese fue el problema. No porque no quisiera pelear o tuviera miedo, sino porque tenía ganas de vencerlo en su propia casa. El UFC no me dejó enfrentarlo en Rusia, y yo no quise tomar la pelea en Los Ángeles, y eso fue lo que pasó”, dijo, y aseguró que tiene pruebas de que aceptó las contiendas, pero que no las mostrará.

Cuando los rumores del enfrentamiento llegaron a las redes sociales, Rodríguez publicó en su cuenta de Twitter un mensaje con el hashtag “Fake News” (noticias falsas), refiriéndose a la pelea. Luego se anunció su despido, y White hizo lo mismo con el mensaje “Real News” (noticias reales), sobre lo que el peleador expresó: “No me importa lo que diga Dana, era falso”.

Además, argumentó que entre los nombres que dio a la empresa para probables oponentes estaba Chan Sung Jung, pero que éste no estaba dado de alta por los médicos aún para una pelea.

“Las cosas no salieron bien con el UFC, pero eso no significa que no esté agradecido con la empresa”, finalmente, envió un agradecimiento a sus seguidores mexicanos, y señaló que pronto informará el rumbo que tomará su carrera.