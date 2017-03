'Pantera' quiere una pausa

Ciudad de México

Los días posteriores a la victoria más sonada de su carrera han sido ajetreados para Yair 'Pantera' Rodríguez, quien no ha regresado a Chicago, donde está su campamento desde el mes de enero.

"No he podido llegar a mi departamento en estos meses, he estado viajando bastante, he estado ocupado y gracias a Dios se dio la oportunidad, ustedes saben que al estar viajando y estar haciendo este tipo de cosas no se puede entrenar", expresó el chihuahuense en la presentación de la Academia CONADE de Artes Marciales Mixtas.

Yahir Raziel busca "empujar" un poco la fecha de su regreso y de eso dependerá su posible rival, pues a pesar de que esperaba pelear en mayo, no quiere tomar un combate de forma precipitada y caer por distracciones, como ya le ha pasado a super estrellas del UFC como Conor McGregor y Ronda Rousey.

'Pantera' fue embajador, junto a Erik Pérez del nuevo proyecto que busca al talento joven de las artes marciales mixtas para desarrollarlos como atletas de alto rendimiento.