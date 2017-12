Aniversario pesado

LAS VEGAS, NEVADA

El UFC anunció el arranque del festejo de su aniversario 25 con el primer pago por evento del 2018, UFC 220 que se llevará a cabo en Boston y donde se expondrán los cinturones de las dos categorías máximas de la promoción.

“Para mí significa mucho regresar a Boston en lo personal y tenía mucho tiempo que no me emocionaba así una pelea por el peso completo”, declaró Dana White, presidente de la compañía luego de revelar el logo conmemorativo de este primer cuarto de siglo.

White, originario de Massachusetts aseguró que los boletos para esta cartelera agendada para el 20 de enero están casi agotados a pesar de que aún restan combates por anunciar.

El evento representará la tercera defensa de Stipe Miocic del cinturón del peso completo ante el intimidante Francis Ngannou. De conseguirlo será el primero en la historia del UFC. Pero el francés viene de noquear de manera brutal a Alistair Overeem y su paso lo mantiene como favorito en las apuestas a pesar de ser el retador.

“Miente, Stipe Miocic miente cuando dice que no está intimidado, tiene miedo porque sabe que lo voy a conectar y ya sabemos lo que pasa cuando conecto”, dijo Ngannou en la conferencia de prensa ante las risas del actual monarca.

La pelea coestelar, entre Daniel Cormier y Volkan Ozdemir disputarán el título semi pesado en una situación conocida para el campeón, pues Ozdemir está pasando por problemas legales como le ha sucedido a Jon Jones, su eterno rival.

“Mira ya no me importa, mientras aparezcan me da igual, yo no puedo hacer nada para que ellos no se metan en problemas. Si Volkan está ahí pelearé con él, así de simple”, dijo Cormier.

El compañero de Caín Velásquez en el gimnasio AKA dijo que respetan a ambos peladores del peso completo, tanto que el no pensaría en regresar a esa división de ninguna forma, “Mira a estos tipos, no quiero pelear con Stipe y estoy seguro de que tampoco con Francis”, agregó.

White aseguró que tratarán de celebrar todo el año en grande y no se enfocarán solo en la función de aniversario, que se cumple en noviembre, pero adelantó que entre los planes del 2018 podría estar visitar Hawái por primera vez para que el campeón del peso pluma, Max Holloway defienda el cinturón en casa.