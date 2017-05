UFC: Quiñonez vs Rivas en México

Ciudad de México

La cartelera del UFC para el 5 de agosto en la Arena Ciudad de México tendrá más mexicanos como protagonistas y La Afición puede confirmar que José Alberto ‘Teco’ Quiñonez estará enfrentando al chileno Diego Rivas (Invicto en MMA con 7-0). Ambos integrantes de la primera temporada de The Ultimate Fighter Latinoamérica.

El sudamericano bajará a las 135 libras, donde Quiñonez llegó hasta la final del reality show y se repone de una larga ausencia, donde incluso tuvo que combatir al cáncer y ha estado fuera del octágono desde febrero de 2016, cuando noqueó con un rodillazo a Noad Lahat.

Para el zacatecano, que radica en Tijuana desde el 2014, también fue una espera considerable, pues no ha peleado desde septiembre del año pasado. “Han sido tiempos largos entre peleas pero me ha servido bastante porque he seguido mejorando en los aspectos de la pelea. Es un buen rival y estoy emocionado de que se dé la fecha y ya todo está listo”, valoró el ‘Teco’ en entrevista.

Para el mayor de los Quiñonez, que solo ha combatido en tres ocasiones desde 2014, los espacios le han dado oportunidad de entrenar todos los aspectos de su juego, y mejorar de forma trascendental, “Ha sido un cambio bien radical, como un antiguo guerrero azteca, un águila o jaguar; como un samurái, afinando cada detalle a la perfección. Lo bueno de las artes marciales mixtas es que hay muchos detalles y técnicas, cada una es diferente y hay que darle su tiempo. Sigo en lo mismo, en mi cabeza sigue el juego de pie con Dominick Cruz, no lo copio pero sí adquiero técnicas y las apego a mí”, explicó.

Actualmente entrena bajo la tutela de Raúl Arvizu en el Entram Gym, y asegura que es tanta la exigencia del coach que a veces hasta parece que “no me quiere, pero es por lo contrario que me pide más, está muy al pendiente” y agradece toda la experiencia adquirida en el camino, “He estado en muchos lugares, Jackson’s, con Caín Velásquez ya hora acá en Entram, también en el Alliance de San Diego, pero voy principalmente al sparring”, agregó.

En cuanto a Cruz, ex campeón gallo, reconoce la influencia positiva que ha tenido en él, “tiene un estilo muy adecuado a la pelea de pie del gallo, nuestro peso es ágil y no hay tanto poder lo cambiamos por velocidad y precisión al golpe o esos cambios de guardia rápidos. Uno es diferente a cada uno, él tiene su estilo y yo busco cambiar de guardia, pero ser más contundente, con boxeo mexicano, más pesado el golpeo y todo lo que lleva, yo tengo la herencia en México”.

Venció a Joey Gomez en Hidalgo, Texas en su última pelea, y está buscando su tercera victoria en la promoción. Con la mezcla de estilo de Rivas, está seguro de que veremos algo espectacular: “Tengo nuevas cosas, yo necesito subir a la jaula y si se dan las cosas como las trabajé, voy a sacar un buen resultado. Es como un control de media distancia, un estilo McGregor, pero no puedo dar muchos detalles, se trata de puntear y luego ser filoso a la hora de entrar. Aquí lo bueno desde que se metió la USADA, el mérito es de los que trabajamos más y entrenamos más duro y así pueden darse todas las oportunidades y hasta pensar en pelear un día por el título”, compartió.

La venta de boletos arranca el 9 de junio y está orgulloso de poder hacer el campamento con algunos de sus compañeros como ya lo hicieron en noviembre de 2016. “Me siento bien feliz de que la estelar sea Brandon Moreno, estoy trabajando de zurdo con él, me encanta trabajar esa guardia, para mí ya no hay diferencia porque domino las dos. Estoy trabajando en Tijuana con él, con mi hermano Christian, con Martín Bravo, con Henry Briones, tenemos ahorita un muy buen equipo en Entram”, dijo vía telefónica.

Curiosamente, Quiñonez se encontró con Rivas en el retiro de Atletas que UFC realizó la semana pasada y se sorpendió cuando le ofrecieron la pelea, pues Rivas no estaba seguro de bajar a peso gallo. En su debut dentro venció a Rodolfo Rubio por decisión unánime y perdió en la casa de TUF ante Gabriel Benítez.

UFC Fight Night

Arena Ciudad de México

5 de agosto

Peleas confirmadas:

Brandon Moreno vs. Sergio Pettis (Estelar 5 rounds)

José Alberto Quiñonez vs. Diego Rivas