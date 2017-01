Henry Briones vs Pickett en Londres

Ciudad de México

El tijuanense Henry Briones regresará al octágono el 18 de marzo en Londres en la despedida del inglés ante su público. El combate había sido pactado en dos ocasiones para la misma sede y luego en Hamburgo, Alemania, pero las lesiones de 'Bure' habían retrasado la oportunidad.

La fecha marca el regreso de la promotora a la Arena O2 y una nueva oportunidad para Briones, veterano del gimnasio Entram Gym que viene de perder ante el brasileño Douglas Silva de Andrade por nocaut en la Arena Ciudad De México el pasado 5 de noviembre.



Pickett, de 38 años, es conocido por su estilo aguerrido de boxeo, que se presta con el del mexicano. Viene de perder en una batalla ante Urijah Faber en Sacramento y tiene marca de 25-13 en artes marciales mixtas.

UFC FIGHT NIGHT LONDON

18 de marzo

Arena O2

Peleas anunciadas

Briones vs. Brad Pickett

Leon Edwards vs. Vicente Luque

Marc Diakiese vs. Teemu Packalen

Oluwale Bamgbose vs. Tom Breese

Scott Askham vs. Brad Scott

Francimar Barroso vs. Darren Stewart