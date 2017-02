"México es muy importante": Dana White

HOUSTON, Texas

Dana White es amigo de Donald Trump, lo apoyó en su campaña presidencial y además fue invitado a su festejo el día que ganó las elecciones, pero eso no significa que esté de acuerdo con todas las propuestas del mandatario.

El presidente del UFC asegura que no cesarán su expansión al sur de la frontera a pesar de la recomendación para las empresas estadunidenses, “El presidente es un fan del UFC, y sabe que es un deporte global y México es muy importante en nuestro plan de negocios. Escucha, es una de esas cosas que… yo apoyo al presidente, pero no concuerdo con todas sus políticas,México es muy importante para nosotros”, declaró en entrevista con La Afición en el centro de medios del Super Bowl LI.

Parte clave de esa apuesta es el talento ascendente de los peleadores nacionales, como Yair Rodríguez, Alexa Grasso y Brandon Moreno, quienes entraron al top 10 de sus divisiones durante el 2016.

“Alexa y Yair son impresionantes, es una pelea grande mañana para Alexa, ante una veterana muy completa, Felice (Herrig) en el suelo es muy peligrosa. Lo dije desde el día en que compramos la compañía, cuando esto llegue a México y los gimnasios abran, -los peleadores más duros que han caminado sobre la faz de la tierra han venido de México y Latinoamérica-, será lo mismo en el UFC, ya que esto arranque en México, tenemos que estar listos para ver individuos muy peligrosos en el UFC”, detalló el ejecutivo de la promotora.

Desde la venta del UFC al grupo de inversores WME-IMG, se especuló sobre la reducción de eventos y las dificultades de volver a hacer uno en la ciudad de México, teoría que descartó, “Nada ha cambiado, estamos muy enfocados en México, también veo a Brandon Moreno siendo una estrella del futuro en UFC”, expresó.

White ha venido halagando a Yair Rodríguez desde que resultó campeón en la primera temporada de The Ultimate Fighter Latinoamérica y lo calificaba como “el futuro del UFC”, pero cree que hoy está listo para pelear con los mejores de la división, incluso el ex campeón Frankie Edgar: “Absolutamente (está iisto), si vez su talento, lo completo que es su juego, la confianza que tiene. Fue contra BJ Penn, que es una leyenda, no me importa lo que digan de la edad de BJ si esa pelea se va al suelo, él sigue siendo BJ Penn y Yair salió con toda la confianza y trató a BJ como si él no fuera BJ Penn”, expresó.

Así mismo, explicó la razón por la que Erik ‘Goyito’ Pérez fue retirado de los rankings del peso gallo esta semana, “Debe ser porque terminó su contrato y es un agente libre. así que probablemente estaremos viendo que hacemos, a mí me gusta Erik Pérez, pero no se en que punto están mis matchmakers con él, tendré que preguntar que esta pasando”.