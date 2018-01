A repartir 'malilla'

CIUDAD DE MÉXICO

El finalista de la primera edición del reality show The Ultimate Fighter Latinoamérica, José Alberto Quiñónez, regresa a la acción luego de su participación en la cartelera de UFC México, donde anotó su tercera victoria en fila. En esta ocasión, ‘Teco’ se medirá ante el Teruto Ishihara durante las preliminares tempranas de UFC 221 en Perth, Australia el 11 de febrero.

Para poder continuar con su racha, comentó vía telefónica, que ha trabajado en el progreso de su estilo y estrategia: “No me quedo en lo mismo, he estado buscando evolucionar en cada combate y ser un ‘Teco’ distinto cada vez que subo al octágono, tratando de hacer algo que no he hecho antes en una pelea”.

“He estado entrenando mucho, es lo único que hago y trato de hacer nuevas técnicas. Este deporte es un mundo, un universo y te permite todos los días aprender algo”, explicó para La Afición.

Su rival es un peleador japonés del gimnasio Team Alpha Male en Sacramento, California que cuenta con seis peleas dentro de la promotora, entre ellas dos derrotas, una pelea sin resultado y tres triunfos, de las cuales ha obtenido dos por nocaut.

“Espero una buena batalla, porque sé que Teru es un rival duro que va a proponer y tirar buenos golpes, pero voy bien preparado. No me siento confiado, sin embargo creo en el trabajo que hago gracias a mi equipo, a la malilla y a mi sensei Raúl Arvizu”.

Esta será la primera vez que Quiñónez realice un viaje tan largo para una pelea, pero asegura estar tomando las medidas necesarias para adaptarse al cambio de horario y disfrutar el viaje y la contienda:

“He cambiado los horarios de entrenamiento hacia la hora en la que voy a pelear. No va a ser fácil, pero tampoco tan duro. El viaje me emociona y quiero repartir ese arte mexamalilla que traigo, y que en Australia se queden con un buen sabor de boca. Que digan que ahí anda un mexicano que se rifa repartiendo malilla”.

Para este campamento, se apoyó en su hermano Cristian y sus compañeros Pablo Sabori e Iván López, del Entram Gym en Tijuana, Baja California. Sin embargo, menciona que por falta de capital ellos no podrán acompañarlo el día de la pelea, sólo irá su profesor.

‘Teco’ comparte que el tener a su hermano ‘Taylon’ con él “es especial, porque es un camino largo que hemos llevado juntos, tratando de cumplir sueños”. En el mismo gimnasio, realiza entrenamientos con Polo Reyes, quien acaba de sumar una victoria para su equipo en UFC:

“Todo lo que Polo hace dentro del octágono nos motiva, deja todo y le agradecemos por ese nocáut que nos regaló, porque impulsa al equipo a seguir adelante”, finalizó.

Dentro del UFC, Quiñónez sólo cuenta con una derrota, al caer por decisión unánime en la final del reality show ante Alejandro Pérez, en el primer evento de la promotora en México.





UFC 221

11 de febrero del 2018

Perth Arena

CARTELERA COMPLETA

Estelares

Yoel Romero vs. Luke Rockhold (por el título interino de las 185 libras).

Mark Hunt vs. Curtis Blaydes.

Tai Tuivasa vs. Cyril Asker.

Jake Matthews vs. Li Jingliang.

Tyson Pedro vs. Saparbek Safarov.

Preliminares

Damien Brown vs. Dong Hyun Kim.

Rob Wilkinson vs. Israel Adesanya.

Jeremy Kennedy vs. Alexander Volkanovski.

Jussier Formiga vs. Ben Nguyen.

Preliminares tempranas