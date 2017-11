“Estoy aquí para enfrentar a todos”: Sergio Pettis

CIUDAD DE MÉXICO

Tras la cancelación de último minuto de su choque ante Henry Cejudo el 13 de mayo en UFC 211, Sergio Pettis ha esperado el enfrentamiento que finalmente se dará este fin de semana en Detroit, Michigan, durante la cartelera estelar de UFC 218.

Luego del Día de Medios de UFC 211, el combate fue pospuesto por una lesión en la mano de Cejudo. Sin embargo, Pettis asegura que eso ya no le molesta: “Está en el pasado, ahora estoy enfocado en la noche del sábado. Tuve un campamento difícil, me he preparado para enfrentar a Henry desde mayo, pero tuve más tiempo para prepararme y afilar mis habilidades. Estoy disfrutando el proceso y me siento emocionado”, compartió para La Afición.

“Henry es un oponente difícil, me gustó su desempeño ante Wilson Reis” —donde Cejudo anotó su primera victoria por finalización dentro del UFC— “sé que es luchador y su fuerte es está en lona, pero se vio bien peleando de pie. Estoy emocionado por enfrentarlo, pienso que tengo lo necesario para vencerlo. Creo que los primeros minutos se desarrollarán arriba y después intentará llevarme al piso, pero sé que ganaré de pie, aunque no tengo un pronóstico, sólo sé que voy a dar lo mejor de mí”.

Esta mañana, Pettis estaba tres libras sobre el límite del peso mosca, y explicó que durante la noche realizará su última sesión de corte de peso para llegar sin problemas a la báscula mañana temprano. El contendiente ha competido en dos divisiones, pero asegura que en sus últimos compromisos se ha sentido a gusto: “Ha sido asombroso, mi cuerpo se portó bien y no tuve lesiones. Aprendo mucho de mí en cada corte, y considero que en este crecí mental, espiritual y físicamente, todo salió como planee”.

Poco después de que su participación en UFC 211 se cancelara, tuvo la oportunidad de estelarizar una cartelera en la Ciudad de México durante el mes de agosto, ante Brandon Moreno. El estadounidense se llevó la victoria por decisión unánime: “Cuando peleé con Brandon, aprendí mucho a lo largo de los cinco rounds, creo que mejoré y ya quiero demostrar mi progreso. Me preparé para la contienda con Moreno, pero seguía enfocado en Henry, que ha sido mi objetivo principal. Más que hacer un campamento, el prepararse para una pelea es un estilo de vida”, comentó.

Aseguró que le gustaría pelear por el cinturón, pero que puede esperar a que llegue la oportunidad y aprovechar el tiempo para seguir creciendo: “Creo que después de esta contienda estaré listo disputar el título, pero creo que la pelea que sigue es entre Demetrious Johnson y T.J. Dillashaw, y me parece bien. T.J. es un oponente difícil en las 135 libras, y Demetrious es muy rápido, va a ser una pelea interesante aunque no sé quién pudiera ganar. Si sucede la pelea entre ellos dos, yo aceptaré otro oponente para seguir agregando a mi record. Estoy aquí para pelear con todos”, concluyó.

UFC 218

2 de diciembre

Little Caesars Arena

TV: Fighting Sports Network 17:15 hrs. (Preliminares tempranas), 19:00 (Preliminares), 21:00 hrs. (Estelares).

CARTELERA COMPLETA

Estelares

Max Holloway vs. José Aldo (por el título pluma de UFC).

Alistair Overeem vs. Francis Ngannou.

Henry Cejudo vs. Sergio Pettis.

Eddie Alvarez vs. Justin Gaethje.

Tecia Torres vs. Michelle Waterson.

Preliminares

Charles Oliveira vs. Paul Felder.

Alex Oliveira vs. Yancy Medeiros.

David Teymur vs. Drakkar Klose.

Felice Herrig vs. Cortney Casey.

Preliminares tempranas