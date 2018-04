Rose no deja dudas

Nueva York

Nadie puede cuestionar a Rose Namajunas, la revancha ante Joanna Jedrzejczyk resultó una mejor pelea ante una mejor rival y se mantuvo como la campeona del peso paja del UFC.

El evento coestelar de UFC 223 en el Barclays Center de Brooklyn también estuvo en riesgo, luego de que ‘Thug Rose’ sufriera un colapso nervioso cuando Conor McGregor y su séquito atacaron el camión donde ella viajaba. Sin embargo logró mentalizarse en defender su cinturón.

Joanna mostró un mejor manejo de su distancia, castigo rápido a la estadunidense y fue salvaje con las patadas a la parte interna de la pierna izquierda de la campeona, que mostraba una inflamación notable para la mitad de la contienda.

Intercambiaron arriba en la mayoría de la pelea, Namajunas defendió bien las combinaciones de Jedrzejczyk, quien pudo llevarse hasta dos rounds de la contienda.

Rose no viró el plan de juego para buscar una sumisión, donde tenía ventaja y recibió a la ex campeona, que mantuvo el volumen de golpeo, fue creativa en el ataque y circuló fuera del poder de Namajunas para evitar otro nocaut como el de la última ocasión. Ésta vez no pudo finalizarla, pero su rostro mostraba mayor castigo que en ninguna de sus peleas de cinturón.

Presionaron durante los 25 minutos y luego de un quinto round cerrado Namajunas derribó a la polaca para convencer al público y los jueces, ésta iba a ser su primera defensa exitosa.

Ambas guerreras fueron parte del milagro en el recinto, luego de una semana de locos, donde el evento entero estuvo en riesgo, pero dieron una de las mejores exhibiciones en la historia de la división.



UFC 223

Sábado 7 de abril del 2018

Barclays Center

TODOS LOS RESULTADOS

Estelares

Khabib Nurmagomedov venció a Al Iaquinta por decisión unánime (50-44, 50-43, 50-43) y se convirtió en el campeón ligero.

Rose Namajunas venció a Joanna Jedrzejczyk por decisión unánime (49-46, 49-46, 49-46) y retuvo el cinturón paja.

Renato Carneiro venció a Calvin Kattar por decisión unánime (30-27, 30-27, 29-28).



Zabit Magomedsharipov venció a Kyle Bochniak por decisión unánime (29-28, 30-27, 30-27).



Chris Gruetzemacher venció a Joe Lauzon por TKO (Detención médica) (R2, 5:00).

Preliminares