Ronda Rousey llegó a WWE

CIUDAD DE MÉXICO

Ronda Rousey apareció esta noche en la transmisión de Royal Rumble, evento de la empresa de lucha estadounidense WWE. Se esperaba que la ex monarca de las 135 libras del UFC participara en dicha función, pero no fue así.

Después del evento anual tradicional, se presentó la primera edición en la que sólo participaron mujeres. Asuka se llevó la victoria, y luego las actuales campeonas subieron al cuadrilátero. Más tarde, sonó ‘Bad Reputation’, canción con la que Rousey entraba al octágono.

El nombre de la ex campeona apareció en la pantalla y ella salió hacia el ring, con una vestimenta similar a la de Roddy Piper, e incluso vistió la chamarra original del ya fallecido luchador, misma que le fue obsequiada por el hijo de Piper. Subió y señaló el logo de Wrestlemania, el evento más importante del año para la WWE, y le tendió la mano a Asuka, pero esta la rechazó. Luego se acercó a Steph McMahon y estrecharon manos, para después retirarse.

De acuerdo con ESPN, Rousey firmó un contrato de tiempo completo con la WWE para ser luchadora profesional:

"Esta es mi vida ahora, mi prioridad para los próximos años. Esto no es un truco publicitario” le comentó Rousey en entrevista con Ramona Shelburne de ESPN. "Es algo que siempre quise hacer, pero nunca pensé que fuera posible, y ahora que realmente tengo esta oportunidad, siento que mi yo de 6 años me patearía por completo si no lo hago".