Usman sobresalió en Chile

CIUDAD DE MÉXICO

El octágono del UFC realizó su debut en Santiago de Chile esta noche, con la primera visita de la promotora que se celebró en la Movistar Arena llena en su totalidad. En una cartelera que sufrió un par de cambios en la estelar y coestelar, Kamaru Usman y Demian Maia se encargaron del evento principal, mientras que la mexicana Alexa Grasso enfrentó a Tatiana Suárez en la coestelar.

Estelares

En el primer evento estelar de su carrera, Kamaru Usman dominó al experto en jiu jitsu Demian Maia a lo largo de 25 minutos. Usman, ubicado en la posición siete del ranking de las 170 libras, conectó en repetidas ocasiones a las piernas y rostro de Maia, que está en el quinto lugar. El brasileño quiso explotar su especialidad, pero Usman no mostró interés por pelear en el piso. Para el cuarto round, el de Nigeria conectó un golpe de derecha que mandó a Maia al piso, donde lo atacó un par de veces para después retirarse. El brasileño defendió bien los ataques de pie, pero terminó con el rostro sangrado y la derrota por decisión de los jueces.



El combate estelar de la primera visita al país sudamericano se trató de una batalla de peso paja femenil, con Alexa Grasso representando a México en la esquina roja. Del otro lado del octágono se encontraba Tatiana Suárez, quien con casi tres minutos dentro del asalto inicial, logró superar a la mexicana con un mataleón.



Luego de un duelo de puños que no pasó del round inicial, Dominick Reyes fue capaz de mantener su racha invicta al derrotar por nocáut técnico a Jared Cannonier. Reyes hizo retroceder a su oponente y ya contra la reja lanzó una patada, para después conectar un uppercut con la izquierda que lo hizo caer. Reyes se alejó, y el réferi detuvo la contienda con 2 minutos y 55 segundos tras el daño causado.



Tras quince minutos de intercambio, Diego Rivas no pudo darle un triunfo a su gente en su país natal, pues cayó por decisión unánime frente a su ex compañero del reality show The Ultimate Fighter, el argentino Guido Cannetti. El ‘Ninja’ fue más dominante que el peleador local, consiguiendo la espalda de su oponente en el primer asalto. En el segundo, ‘Pitbull’ logró el derribe, y más tarde buscó una guillotina, pero el argentino escapó. Para el tercero la historia se repitió, y la pelea fue a la decisión de los jueces.



Con cuatro victorias en fila, Andrea Lee debutó en la promotora para seguir con la racha. En una batalla de 125 libras femeniles, venció por decisión unánime a la venezolana Verónica Macedo, pues a lo largo de tres rounds la dominó con golpes y en la lona. En cuanto a Macedo, esta fue su segunda aparición en el octágono, donde aún no conoce la victoria. En momentos, la venezolana insistía en pelear abajo y se mantuvo con la espalda contra el piso, invitando a la estadounidense, quien no accedió, y la réferi tuvo que intervenir para que regresaran a la acción.



El peleador de sangre chilena Vicente Luque dominó al ganador de The Ultimate Figher: Nations con un nocáut efectivo en el asalto inicial de la pelea de peso wélter. Un gancho de izquierda a la mandíbula del canadiense fue el principio del final, pues al recibir el impacto cayó inconsciente, y el réferi tuvo que intervenir cuando Luque se abalanzó para lanzar tres golpes de martillo para finalizar.





Preliminares

Con una patada al estómago, Poliana Botelho debilitó a Syuri Kondo y le dio su primera derrota en siete peleas profesionales. La brasileña conectó el golpe a la parte media del cuerpo, con el que doblegó a la japonesa mandándola contra la reja. Ahí siguió atacandóla y cayó, y con ground and pound obtuvo la victoria en 33 segundos.





Abriendo la cartelera preliminar, Gabriel Benítez consiguió la primera victoria para México al conectar un golpe de derecha a la mandíbula de Bandenay, mandándolo a la lona donde lo castigó un par de veces más. Buscando defenderse, el peruano intentó una barra al brazo, pero Benítez aprovechó la situación para azotar a su rival y, con 39 segundos en el reloj, lanzar un par de golpes de martillo que lo noquearon.





Preliminares tempranas

La primera pelea que los seguidores chilenos del deporte presenciaron fue entre el peruano Claudio Puelles y el brasileño Felipe Silva en peso ligero. Silva dominó a lo largo de la contienda, castigando a su rival con golpes y dejándole lesionado el ojo izquierdo, que estaba cerrado para el final del encuentro. Sin embargo, Puelles logró reivindicarse y someter al brasileño en el último asalto con una barra de rodilla.





El bono de Pelea de la Noche fue para Macedo vs. Lee. Puelles y Benítez recibieron los de desempeño.





UFC Chile

19 de mayo de 2018

Movistar Arena

TODOS LOS RESULTADOS

Estelares

Kamaru Usman venció a Demian Maia por decisión unánime (50-45, 49-46, 49-46)

Tatiana Suárez sometió a Alexa Grasso (Mataleón) (R1, 2:44)

Dominick Reyes venció a Jared Cannonier por TKO (Golpes) (R1, 2:55)

Guido Cannetti venció a Diego Rivas por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28)

Andrea Lee venció a Verónica Macedo por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27)

Vicente Luque noqueó a Chad Laprise (Golpes) (R1, 4:16)

Preliminares

Michel Prazeres venció a Zak Cummings por decisión unánime (29-28, 28-29, 29-28)

Alexandre Pantoja venció a Brandon Moreno por decisión unánime (30-26, 30-26, 30-27)

Poliana Botelho venció a Syuri Kondo por TKO (Patada y golpes) (R1, 0:33)

Gabriel Benítez noqueó a Humberto Bandenay (Golpes) (R1, 0:39)

Preliminares tempranas