Regresó el Dragón

El UFC visitó Belén, Brasil por primera vez en su historia con una cartelera liderada por Lyoto Machida, quien regresó al camino de la victoria luego de haber caído tres veces seguidas, y le otorgó a Eryk Anders la primera derrota de su carrera, además de llevarlo a su primera pelea de cinco asaltos.

Estelares

En el primer asalto, Machida pateó la pierna de apoyo del estadounidense y logró llevarlo al piso, donde obtuvo la posición superior y después decidió ponerse de pie, desde donde pateaba a Anders, quien levantó y entraron al intercambio. Para el segundo asalto, Anders conectó un golpe que dañó a Machida, pero este se recuperó en la reja. Su oponente intentó derribarlo, pero no tuvo éxito. En el tercer round, Anders conectó una rodilla al rostro del brasileñó, que le causó un corte la frente. El estadounidense dominó a Machida contra la reja durante el cuarto. Para el episodio final, Anders tenía a Machida contra la reja, donde le conectó varias rodillas al abdomen. El brasileño se llevó la victoria por decisión dividida, y en la entrevista posterior, retó a Michael Bisping.





Valentina Shevchenko se llevó su primer triunfo en la división pluma femenil sobre la debutante Priscila Cachoeira, a quien en los dos rounds que duró la pelea, llevó a la lona, donde mantuvo la posición superior. En el primer asalto, le conectó múltiples golpes al cuerpo y codos al rostro causándole una herida en la cabeza. Para el segundo, la dominó por casi cinco minutos atacándola con puños a la cara desde la posición superior, desde donde consiguió la posición para someter a la brasileña con un mataleón.





Luego de fallar en la báscula pesando cinco libras arriba de lo permitido, Michel Prazeres venció a Desmond Green, quien aceptó la pelea. A lo largo de tres asaltos, el de Brasil anotó derribos y buscó la sumisión, pero el estadounidense no cedió. Al final, Prazeres se llevó la victoria por decisión unánime, sin embargo perderá el 40 por ciento de su bolsa por su problema en la ceremonia de pesaje.





En un combate de peso completo, Marcelo Golm se enfrentó a Timothy Johnson, quien propuso más al inicio del primer asalto y conectó varios golpes al cuerpo del brasileño, quien respondió con patadas. A lo largo de los tres asaltos, la pelea se desarrolló en su mayoría en el clinch, y para el episodio final Johnson cerraba la distancia y conectaba varias combinaciones y el brasileño se defendió con más patadas. Quedando menos de un minuto, Johnson lo tenía contra la reja donde lo atacó con las rodillas constantemente. Finalmente, con una decisión unánime, el estadounidense terminó con la racha de victorias de Brasil.





La acción entre el ecuatoriano Marlon Vera y Douglas Silva De Andrade tardó en llegar, sin embargo ya con algunos minutos dentro del round, el brasileño conectó varios golpes al rostro de ‘Chito’, entre ellos uno a la mandíbula. Silva de Andrade cerró el primer asalto anotando un derribo. Para el segundo, Vera salió más agresivo, pero el de Brasil respondió los ataques y conectó un cruzado de izquierda que hizo sangrar a Vera de la ceja derecha, y para el final del asalto, el ojo del ecuatoriano lucía muy dañado. En el round final, ‘Chito’ salió hacia el frente, y aunque el brasileño lucía cansado, siguió conectando golpes al rostro y cuerpo de Vera, usando su movimiento de cabeza para defenderse. Al final, Silva de Andrade anotó un triunfo más para su país natal.





Thiago Santos anotó su cuarta victoria en fila por nocáut técnico ante Anthony Smith en un duelo en el que ambos peleadores propusieron y fueron hacia adelante. El brasileño conectó múltiples patadas a lo largo de los dos asaltos que duró la pelea. El primer asalto terminó en el suelo, donde a pesar de que Santos dominó la posición, terminó con el rostro sangrado por los golpes con los que el estadounidense respondió. El brasileño abrió el segundo asalto con otra patada al cuerpo, seguida de otra al hígado haciendo caer a Smith, donde lo golpeó repetidamente hasta que la pelea fue detenida.





Preliminares

Tim Means y Sergio Moraes se encargaron de cerrar la cartelera preliminar con una contienda de pie repleta de intercambios, combinaciones, rodillas y patadas que llegó a los tres asaltos. En el tercero se vieron más agresivos, pues ambos buscaban finalizar y evitar que la pelea se fuera a decisión. A pesar de estar cansados, conectaron varias combinaciones de patadas y golpes tanto al rostro como al cuerpo. Quedando menos de un minuto, Means conectó un golpe que mandó a su rival a la lona, donde éste lo invitaba a llevar la pelea a la lona, pero el réferi les ordenó ponerse de pie, y el brasileño cerró el round con una combinación contra la reja, y posteriormente los brasileños obtuvieron una victoria más por decisión dividida.





La batalla entre Damir Hadzovic y Alan Patrick inició fuerte cuando Hadzovic llevó al brasileño contra la reja, donde este se defendió con un derribo. El bosnio buscó la barra de brazo desde abajo, pero no lo logró. Patrick siguió dominando la posición y después se pusieron de pie, donde con el peleador local lanzó golpes al rostro de su oponente, buscando que el réferi detuviera el encuentro, pero acabó el round. Durante los últimos dos episodios, Patrick tomó la espalda y buscó el mataleón, pero el de Bosnia y Herzegovina se defendió hasta el final. La pelea llegó a la decisión de los jueces, quienes les dieron un triunfo más a los brasileños de manera unánime.





Polyana Viana triunfó en su debut en el UFC con un dominio total de Maia Stevenson en un combate que no pasó del primer round. La peleadora local inició el round llevando a la participante de la vigésima sexta temporada del reality show The Ultimate Fighter, donde Viana obtuvo la posición superior y lanzó golpes de martillo que lastimaron el rostro de la estadounidense, para después buscar someterla con una barra de brazo, pero no lo logró y regresaron arriba. Más tarde, Viana volvió a llevar a su rival a la lona y después de obtener la posición superior de nuevo en la lucha, Stevenson le entregó la espalda y la brasileña aprovechó para finalizar con un mataleón.





Luego de caer ante Alejandro Pérez el pasado mes de diciembre en Fresno, California por decisión unánime, Iuri Alcantara regresó al camino de la victoria al derrotar a Joe Soto pasando la marca del primer minuto de su pelea. El brasileño conectó una patada al hígado y tras causar daño a su rival, lo siguió contra la reja, donde Soto cayó y Alcantara siguió golpeándolo. A falta de defensa, la pelea fue detenida.





Preliminares tempranas

Deiveson Figuereido mantiene su marca de 14-0 tras vencer a Joseph Morales en la primera pelea en la historia del UFC en Belem, Brasil. Figueiredo anotó el derribo temprano en el round y logró dominar a Morales a lo largo de los cinco minutos iniciales, y cerca del final del round buscó la guillotina, pero el estadounidense aguantó y escapó. La pelea terminó en el segundo episodio de la pelea, cuando Morales lanzó una patada baja que el brasileño respondió con un golpe de derecha seguido de un uppercut, mandándolo contra la reja, donde con una combinación de gancho de derecha y otro uppercut con la izquierda. Los golpes continuaron hasta que el réferi intervino.





UFC Belem

3 de febrero del 2018

Arena Guilherme Paraense

TODOS LOS RESULTADOS

Estelares

Lyoto Machida venció a Eryk Anders por decisión dividida (48-47, 47-48, 49-46).

Valentina Shevchenko sometió a Priscila Cachoeira (Mataleón) (R2, 4:25).

Michel Prazeres venció a Desmond Green por decisión unánime (30-27, 29-28, 29-28).

Timothy Johnson venció a Marcelo Golm por decisión unánime (30-27, 29-28, 29-28).

Douglas Silva de Andrade venció a Marlon Vera por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27).

Thiago Santos venció a Anthony Smith por TKO (Golpes) (R2, 1:03).

Preliminares

Sergio Moraes venció a Tim Means por decisión dividida (29-28, 28-29, 29-28).

Alan Patrick venció a Damir Hadzovic por decisión unánime (30-25, 30-27, 30-27).

Polyana Viana sometió a Maia Stevenson (Mataleón) (R1, 3:50).

Iuri Alcantara venció a Joe Soto por TKO (Patada y golpes) (R1, 1:06).

Preliminares tempranas