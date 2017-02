Peleador es noqueado tras burlarse de su oponente

Joe Harding sufrió un contundente nocaut después de burlarse durante todo el encuentro de su rival, Johan Segas.

Al inicio de la riña parecía que Harding tenía la pelea bajo control ya que se pasó la mayor parte del tiempo haciendo diversos y ridículos pasos de baile para mofarse de su oponente.

Segas, durante uno de sus bailes, lo sorprendió y le conectó una patada directa en la mandíbula, la cual lo mandó directo a la lona, para después conectarle un par de golpes más.

El réferi del encuentro tuvo que detener la paliza que Segas le estaba dando a Harding.

I hate when guys do this shit and this is what happens when u do!!!!! pic.twitter.com/yEma1oMs47