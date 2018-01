Reyes dominó a Frevola

El nayarita inició el año peleando y regresó al camino de la victoria dentro del UFC con un nocáut sobre Matt Frevola al minuto de haber iniciado la contienda.

Al principio del round, Reyes conectó un gancho de izquierda al rostro de Frevola, con el que logró que perdiera su protector bucal. Tras una intervención del réferi para que el estadounidense se lo pusiera, el intercambio continuó y el ‘Toro’ conectó un golpe de derecha que mandó a su rival inconsciente a la lona.

Tras esta pelea, Reyes cuenta con un récord de 4-1 en la promotora, y hasta el momento ha ganado dos bonos: uno por desempeño y otro por Pelea de la Noche, ante Dong Hyun Kim.

EL TORO! Polo Reyes delivers THE FADE to Matt Frevola at #UFCSTL wow! https://t.co/XpWkIAV2KQ