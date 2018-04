Kevin Lee dominó en Atlantic City

CIUDAD DE MÉXICO

El UFC llegó a Atlantic City encabezado por una contienda de peso ligero entre Edson Barboza y Kevin Lee, este último falló en la báscula el día de ayer, pero la pelea se mantuvo. La coestelar fue una revancha entre Cub Swanson y Frankie Edgar, pues se enfrentaron previamente en 2014.

Estelares

La pelea entre Lee y Barboza llegó a los cinco asaltos, pero no a la decisión de los jueces. Lee inició agresivo y dominó en el primer asalto con ground and pound, codos y golpes sobre su rival, quien termino el round con el ojo derecho lesionado. Para el segundo, Lee derribó y con la posición superior contra la reja buscó la guillotina. En el tercer episodio, el brasileño intentó cambiar las cosas y conectó una patada a la cabeza del nativo de Michigan, que lo hizo tambalearse. Lee regresó al dominio en el cuarto, y poco después de haber iniciado el último round, el réferi detuvo la contienda y los médicos no permitieron a Barboza continuar.





Frankie Edgar anotó su segunda victoria sobre Cub Swanson, esta vez por decisión unánime. En su primer enfrentamiento, Edgar sometió a Swanson, pero ahora la decisión llegó a mano de los jueces. La pelea se desarrolló de pie, con el intercambio siempre presente. Edgar conectó un golpe de derecha que hizo a Swanson tambalear. En el último asalto, el ex campeón atacó constantemente la pierna de apoyo del californiano, quien cerró con una combinación sobre Edgar.





David Branch anotó una derrota sobre Thiago Santos en el primer asalto al arrinconarlo contra la reja, donde un volado de derecha marcó el inicio del final. Branch terminó a su oponente con golpes de martillo que lo dejaron fuera de la contienda.

A Dan Hooker le tomó un round derrotar al veterano Jim Miller, pues en la marca de los tres minutos conectó un impacto con la rodilla a la barbilla, que mandó al estadounidense al piso, donde el de Nueva Zelanda pretendía seguirlo para una finalización, pero no le fue permitido.





Preliminares

Ricky Simon debutó en la promotora con una victoria por nocáut técnico en el último segundo del tercer round de su pelea frente Merab Dvalishvili, quien no conoce el triunfo dentro del octágono. Quedando 55 segundos del encuentro, Dvalishvili buscó el derribo, donde Simon intentó finalizarlo con una guillotina hasta el final del round, pero el teflisense seguía consciente. En el segundo final del asalto, el réferi se interpuso para declarar vencedor al estadounidense.





Con una patada al hígado, seguida de un uppercut en el segundo round, Siyar Bahadurzada noqueó a Luan Chagas en la cartelera preliminar. Pasando la mitad del asalto, llevaron la pelea al centro de la jaula, donde el afgano conectó el impacto con la pierna, causando que su rival se doblegara y cayera, seguido de la intervención del réferi.





Preliminares tempranas

Tony Martin y Keita Nakamura abrieron la cartelera de UFC Atlantic City con una pelea que se fue a la decisión de los jueces. Luego de tres rounds en los que el estadounidense dominó a su rival, el japonés cayó de manera unánime. El final se veía cerca en el primero, cuando Martin conectó un uppercut que hizo tambalear a ‘K-Taro’, pero no buscó la finalización. A lo largo de la pelea, el japonés anotó derribes que su oponente aprovechaba para buscar la sumisión, pero no lo logró.





UFC Atlantic City

Sábado 21 de abril del 2018

Boardwalk Hall

TODOS LOS RESULTADOS

Estelares

