Brilla Gastelum en Shanghái

CIUDAD DE MÉXICO

En su primera visita a Shanghái, el UFC presentó una cartelera liderada por el mexicano Kelvin Gastelum, quien enfrentó a Michael Bisping. Gastelum se llevó la victoria por nocáut en el primer asalto. Con dos semanas de notificación, Bisping tomó el lugar de Anderson Silva, que quedó fuera de la función luego de ser suspendido temporalmente por posible dopaje.

El combate entre el ex campeón del peso medio y el ganador de la temporada 17 del reality show The Ultimate Fighter no pasó del round inicial, pues después de la marca de los dos minutos, Gastelum conectó un gancho de izquierda, que dejó a Bisping inconsciente de inmediato, golpeando la lona, donde lo castigó con más golpes para asegurar su victoria.

En la entrevista posterior, Gastelum reconoció que esta ha sido la pelea más importante de su carrera, y comentó que le gustaría enfrentar al campeón interino Robert Whittaker en Australia. Por su parte, Bisping felicitó al mexicano por su desempeño dentro de la jaula.





Zak Ottow cayó ante Li Jingliang por TKO en el primer asalto de su encuentro, pues el local aprovechó un golpe que Ottow no logró conectar, para contraatacar. Jingliang lanzó un gancho de izquierda seguido por un impacto que mandó al estadounidense a la lona, donde este sujetó la pierna del chino para intentar defenderse, pero Jingliang continuó golpeándolo hasta que Herb Dean intervino para darle a Jingliang su cuarta victoria en fila.





Alex García dominó a Muslim Salikhov, pues se mostró agresivo desde el inicio de su pelea y logró el derribo temprano. García controló la posición durante un par de minutos y buscó un triángulo de brazo, pero Salikhov logró salir y volver a ponerse de pie. La victoria llegó para el de República Dominicana en el segundo asalto, cuando llevó a su rival a la lona y buscó su espalda, donde consiguió la posición y lo sometió con un mataleón.





Preliminares

En el tercer round del combate entre Zabit Magomedsharipov y Sheymon Moraes, la pelea llegó a la lona, donde lucharon por un rato. Quedando menos de un minuto, Magomedsharipov buscó la posición para someter al brasileño con una llave anaconda, misma que logró cuando Moraes se rindió quedando menos de 30 segundos de la contienda.





Al peleador local Song Kenan le tomó 15 segundos anotar su primera victoria dentro de la promotora, la cual llegó en forma de nocáut sobre el estadounidense Bobby Nash. Kenan conectó un golpe a la mandíbula de Nash, que lo mandó a la lona. Ya en el piso, se aferró a la pierna del chino, donde éste le propinó varios golpes de puño a la cabeza, causando que la pelea fuera detenida. Dentro del UFC, Nash no ha anotado ningún triunfo y esta fue su tercera derrota en fila.





Después de la función se otorgaron cuatro bonos por desempeño, que fueron para Kelvin Gastelum, Li Jingliang, Zabit Magomedsharipov y Song Yadong.





UFC Shanghái

25 de noviembre



Mercedez Benz Arena

TODOS LOS RESULTADOS

Estelares

Kelvin Gastelum noqueó a Michael Bisping (Golpe) (R1, 2:30).

Li Jingliang venció a Zak Ottow por TKO (Golpes) (R1, 2:57).

Wang Guan venció a Alex Cáceres por decisión dividida (29-28, 28-29, 29-28).

Alex García sometió a Muslim Salikhov (Mataleón) (R2, 3:22).

Preliminares