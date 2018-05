Gastelum brilló en Rio

CIUDAD DE MÉXICO

El nacido en San José, California, pero de padres mexicanos Kelvin Gastelum coestelarizó la función de UFC 224 en Rio de Janeiro, Brasil frente al peleador local Ronaldo Souza en una contienda que llegó a los tres asaltos. Los jueces declararon ganador al mexicano con una decisión dividida, con tarjetas de 29-28, 28-29, 29-28.

Durante el primer asalto, ‘Jacare’ llevó al peleador de Kings MMA a la lona al tomarle la pierna intentando un triángulo. Souza hizo la transición a una barra de brazo, posición que mantuvieron hasta el final del primer round.

Para el segundo, la acción sucedió de pie, donde intercambiaron golpes al rostro y uno del mexicano conectó a su rival mandándolo a la lona, donde lo castigó con más golpes, pero no finalizó. Al final de este asalto, el brasileño se veía desgastado.

En el asalto final, la pelea sigue de pie, continúan yendo al frente y golpeando el rostro. En los últimos segundos, el brasileño llevó a su rival contra la reja buscando el derribo tomándole la pierna, pero cerraron con golpes y la pelea llegó a los jueces.

"Esperaba ganar, pero quería finalizar y garantizar la oportunidad por el título. Ahora no sé si la obtendré, pero espero que sí. Pensé que iba a terminarlo después del derribe, pero es un tipo duro, aguanta mucho. La audiencia no fue muy amable esta vez, pero de todas maneras me apoyaron luego de que gané", expresó Gastelum tras obtener la victoria.

De nuevo, el peleador anotó una victoria usando el uniforme de México dentro del octágono.