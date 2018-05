Regresa como tricolor

Ciudad de México

UFC quiere regresar a México en el 2019 con una función de Pago Por Evento, eso implica una pelea por el título y hoy las posibilidades a corto plazo de ver a un mexicano disputando un campeonato son pocas.

Las lesiones de Caín Velásquez y la ausencia voluntaria por más de un año de Yair Rodríguez, que eran los más avanzados, dejan solo a Kelvin Gastelum como la única probabilidad en ese itinerario.

Gastelum, hijo de sonorenses y nacido en San José, California, representa a ambas naciones, pero desde la llegada de los uniformes nacionales al UFC en el 2015, no ha sido derrotado cuando opta por los colores de México. Las más destacadas; las victorias ante los excampeones Jhonny Hendricks y Michael Bisping.

Las únicas dos derrotas fueron ante Neil Magny y Chris Weidman, ambas usando la bandera de los Estados Unidos en su calzoncillo.

Ante el clamor de sus fans en las redes sociales, que le han pedido que éste fin de semana enfrente al brasileño Ronaldo Jacaré Souza portando los colores de México en Rio de Janeiro en UFC 224, a diferencia de lo que hizo ante Vitor Belfort en Fortaleza en 2017, Gastelum ha decidido seguir su consejo: “Les voy a hacer caso y voy a salir con los colores de México, para no quebrar la racha que tengo”, adelantó Gastelum vía telefónica desde Brasil.

ACABÓ CON BISPING EN EL PRIMER ROUND VISTIENDO DE TRICOLOR

El evento co estelar de UFC 224 tiene una implicación directa al título, pues Gastelum considera que de vencer a Jacaré, podría enfrentar al ganador de la defensa de Robert Whittaker del cetro de las 185 libras ante Yoel Romero.

“Lo voy a pedir, yo creo que el ganador de esta pelea merece pelear por el título. Yo creo que el ganador de ésta enfrentará al ganador en la pelea entre Robert y Yoel. Sería una gran oportunidad para regresar a México con el título de por medio, pero no puedo pensar en eso antes de Jacaré”, expresó el peleador, quien ya registró triunfos en la ciudad de México en UFC 180 y UFC 188.

Regresar a pelear a Brasil no le implica sentirse visitante, pues habla portugués y se ha ganado a los fans en sus visitas promocionales, pero no puede olvidar la disputa que tuvo con la CABMMA, que lo multó con el 20 por ciento de su bolsa, suspendió por tres meses y retiró el triunfo ante Belfort por un positivo a mariguana.

“Tengo muchos amigos brasileños, me gusta la comida y la cultura. No tenía problema con egresar pero si tengo un poco de miedo con la comisión, fue muy grande la multa, me sentí bajo ataque por su parte y eso me tiene un poco nervioso”, reconoció Gastelum Encinas.

Souza representa un reto mayúsculo en su carrera por el extraordinario jiujitsu del sudamericano, por eso se preparó con otro especialista, el ex campeón del peso completo Fabricio Werdum en Kings MMA, ubicado en la zona de Los Ángeles, “Me ha ayudado Fabricio, como saben, él es uno de los mejores atletas de jiujitsu que ha hecho la transición al MMA, como te digo, hice todo lo necesario para poder defenderme bien en ese caso”.

EN TORONTO, RETIRÓ A TIM KENNEDY, SEGUIDOR DE DONALD TRUMP

Durante las últimas horas previas a la pelea, cumple con los compromisos de la promotora y se concentra en la estrategia, pues asegura que ésta vez, el límite de la división no será problema; “Me siento bien, el peso va muy adelantado, no será problema esta semana, he hecho los ajustes necesarios para poder lidiar con el tamaño y la técnica de Jacaré. En el entrenamiento he hecho lo necesario para estar al máximo y estoy confiado para lo que viene”, compartió.

Su plan es terminar la pelea rápido, no dejar que la ventaja de Souza en el suelo pese, pero sabe que en frente tiene a uno de los mejores pesos medios de todos los tiempos y no será nada sencillo “Si, sería lo ideal (pelear arriba), el escenario perfecto para poder hacer la pelea, pero casi nunca van las peleas como lo imaginas. En mi mente tengo la esperanza de noquearlo en el primer round, pero eso es más fácil de decir que de lograrlo”, explicó el mexicoestadunidense, quien contará en su esquina a sus entrenadores Chance Farrar y Terrell Hunsinger, que han estado con él desde su debut, así como el maestro Rafael Cordeiro, con quien entrena en California y Kory John Kelly, quien lo ha ayudado en todo el campamento.

Sus peleas con uniforme en UFC

Kit/Rival/Resultado

Méx/Michael Bisping/Victoria EU/Chris Weidman/Derrota EU/Vitor Belfort/Anulado Mex/Tim Kennedy/Victoria Mex/Jhon Hendricks/Victoria EU/Neil Magny/Derrota