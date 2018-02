Stephens fulminó a Emmett en Orlando

CIUDAD DE MÉXICO

La sede del octágono del UFC para este fin de semana fue Orlando, Florida con un combate de peso pluma como estelar, en el que Jeremy Stephens se impuso sobre Josh Emmett. La pelea coestelar fue un duelo femenil de 115 libras entre Jessica Andrade y Tecia Torres, con el triunfo para Brasil.

Estelares

Jeremy Stephens y Josh Emmett chocaron guantes y no tardaron en entrar al intercambio. Stephens atacaba siempre con combinaciones, ambos siempre golpeaban el rostro y ocasionalmente lanzaron patadas. Emmett conectó un golpe de derecha que tiró a Stephens, y lo golpeó desde arriba quedando un minuto, pero Stephens se puso de pie y se apoderó del centro de la jaula. En el segundo asalto, Stephens conectó un golpe giratorio y continuó yendo al frente. Emmett buscó causar daño con un golpe de derecha que no conectó, y Stehpnens respondió con un gancho de izquierda a la mandíbula que causó que Emmett cayera. ‘Lil' Heaten’ no perdió el tiempo y se abalanzó sobre su rival, conectó cuatro codos y una rodilla. Emmett intentó levantarse, pero no pudo y Stephens lo finalizó. Terminando la pelea, pidió pelear por el cinturón, y se fue a casa con un bono por desempeño.





En el primer round de la coestelar, Jessica Andrade hizo retroceder a Tecia Torres conectando varias combinaciones. En el segundo la brasileña anotó el derribe, y Torres aprovechó para intentar una sumisión, además de que salió con más agresión y conectó varios golpes e incluso buscó llevar la pelea al piso, pero Andrade defendió los derribos. En el último round, la brasileña inició fuerte y puso a su rival contra la lona en repetidas ocasiones. Mantuvo la posición superior a lo largo del episodio y conectó múltiples golpes al costado. En ocasiones, Torres se defendía con patadas desde abajo. Al final, Andrade se llevó la pelea con una decisión unánime.





La diferencia en el alcance entre Ilir Latifi y Ovince Saint Preux no fue problema para el sueco. Latifi conectó un gancho de izquierda que mandó al estadounidense al piso. Lucharon un poco cuando Saint Preux intentó levantarse, pero Latifi conectó otro golpe igual para después encajar una guillotina de pie. El réferi no vio el momento en que se rindió, entonces se desmayó y el sueco se llevó el triunfo, además de que se llevó un bono por desempeño.





La primera pelea de las estelares fue un duelo entre Mike Perry y Max Griffin, quien temprano en el round incial causó una herida en el rostro de Perry. El final estuvo cerca en el segundo asalto, cuando Griffin conectó un gancho de izquierda que lo hizo ir a la lona. ‘Pain’ siguió a su oponente para finalizarlo, pero se puso rápido de pie. ‘Platinum’ salió fuerte en el último round, pero en la decisión final, Griffin fue declarado ganador por decisión unánime, pues propuso más.





Preliminares

Brian Kelleher entró a la jaula para medirse ante el antiguo campeón del peso gallo, Renan Barao. Luego de tres episodios llegaron a la decisión de los jueces, quienes declararon ganador al estadounidense por decisión unánime tras su dominio sobre Barao al ejercer presión y llevarlo contra la reja, para conectar múltiples golpes. El brasileño esquivaba o se defendía contraatacando, pero no todos sus ataques fueron efectivos.





Una de las contiendas femeniles de la cartelera se dio entre Sara McMann y y Marion Reneau, esta última salió con el brazo en alto al lograr someter a su oponente con un triángulo. McMann dominó en el primer round, ya que estuvo en la posición superior. Para el segundo regresaron al piso después de un breve intercambio. McMann llevó a la peleadora de 40 años contra la lona. La brasileña consiguió la posición para someterla y la atacó con un par de golpes a la cabeza para después obligar a su rival a rendirse.





Luego de caer por nocáut técnico a manos de Niko Price en la Ciudad de México, Alan Jouban regresó al camino de la victoria con un nocáut efectivo sobre Ben Saunders. El primer asalto estuvo lleno de intercambio, donde Jouban conectó múltiples patadas, una de ellas mandando a Saunders al piso. La victoria llegó en el segundo, pues Jouban atacó con codos, patadas y un golpe de izquierda a la mandíbula que le apagó las luces de manera inmediata a Saunders. Ambos se llevaron un bono por Pelea de la Noche.





Preliminares tempranas

Con menos de un minuto restante del primer round, Sam Alvey conectó un gancho de derecha a Marcin Prachnio, quien entró al octágono por primera vez en su carrera. Al ser golpeado, el polaco cayó a la lona pero seguía consciente, y Alvey buscó la sumisión, pero su rival logró zafarse de la posición. Regresaron arriba, donde Prachnio fue al frente sólo para recibir el gancho de derecha que terminó con la contienda.





Rani Yahya anotó su décima pelea ganada dentro del UFC al someter a Russell Doane con un triángulo de brazo en el asalto final del encuentro de peso gallo. Al igual que en los rounds anteriores, el combate se desarrolló, pero en el último el hawaiano lanzó una patada al cuerpo de Yahya, quien contraatacó con un derribo. Doane estuvo en la posición superior por un momento, pero el brasileño tomó su lugar, desde donde logró la sumisión.





UFC Orlando

Sábado 24 de febrero

Amway Center

TODOS LOS RESULTADOS

Estelares

Jeremy Stephens noqueó a Josh Emmett (Golpes) (R2, 1:35).

Jessica Andrade venció a Tecia Torres por decisión unánime (29-27, 29-28, 29-28).

Ilir Latifi sometió a Ovince Saint Preux (Guillotina)(R1, 3:48).

Max Griffin venció a Mike Perry por decisión unánime (30-27, 29-27, 29-27).

Preliminares

Brian Kelleher venció a Renan Barao por decisión unánime (30-27, 30-27, 29-28).

Marion Reneau sometió a Sara McMann (Triángulo) (R2, 3:40).

Angela Hill venció a Maryna Moroz por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27).

Alan Jouban noqueó a Ben Saunders (Golpe) (R2, 2:38).

Preliminares tempranas