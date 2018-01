Va por la finalización

CIUDAD DE MÉXICO

La primera cartelera de UFC del 2018 contará con talento latino, y una de las representantes de México en San Luis, Missouri la noche del domingo será Irene Aldana, quien entrará por tercera vez al octágono para enfrentar a Talita Bernardo.

“Voy empezando con el pie derecho, siento que peleando es la mejor manera de iniciar el año. Estoy muy bien preparada, contenta y concentrada. Simplemente voy a hacer mi trabajo, y a ganar”, expresó vía telefónica.

Después de formar parte de la promotora Invicta FC por dos años, Aldana llegó al UFC en 2016. En su debut enfrentó a Leslie Smith, y posteriormente a Katlyn Chookagian. Considera que ambos retos han sido importantes para crecer en la disciplina:

“He notado mucho desde mi progreso desde mi pelea con Leslie a mi pelea con Chookagian. Vi bastante cambio en mi técnica y concentración. Siento que evolucioné bastante en muy poco tiempo, y de eso se trata. Espero que se vaya notando cada vez en mis peleas”, dijo.

En esta ocasión enfrentará a la brasileña, que pelea por segunda vez en la promotora y que viene de una derrota. Anteriormente, ha ganado la mayoría de sus peleas anteriores por sumisión y Aldana está consciente de ello, ya que comentó: “Pulí mi jiu-jitsu, defensa y lucha, también estuve practicando mi pelea de pie, sabiendo que su especialidad es el jiu-jitsu, me preparé para eso”.

“Es la primera vez que enfrento a una cinta negra. Es alguien que también va para ganar, yo voy preparada en todas las áreas y ya tenemos nuestro plan de pelea. Es un combate que me emociona y que voy a disfrutar mucho. Tengo el objetivo de finalizar, no voy a dejárselo a los jueces. Voy con la mentalidad de terminar mi pelea, y ganarla”, añadió.

La peleadora originaria de Culiacán, Sinaloa, explicó que el proceso de preparación fue igual a los anteriores, pues consistió en acondicionamiento físico, principalmente crossfit y rutinas de pesas. Diariamente tomaba dos clases de MMA, en la tarde entrenaba lucha y jiu-jitsu, mientras que por la noche se enfocaba en la pelea de pie.

“Hice algunos cambios en mi alimentación, pero todo siguió como siempre. Fue un campamento que disfruté, estuve más concentrada y me siento más preparada mentalmente. Creo que fue una preparación bastante relajada, que me ayudó a llegar bien a la pelea, me siento al cien por ciento”, agregó.

Aldana entrena en Lobo Gym, en Guadalajara, Jalisco bajo la tutela de Luis y Francisco Grasso y con compañeros de equipo cuyos nombres figuran en otras promotoras de alto nivel. Mencionó que el contar con todos ellos ha sido fundamental para su carrera:

“Somos muy unidos y siempre vemos cómo hacerle para estar juntos. Vienen en camino Hugo Flores, Luis y Alexa Grasso. Todos los que pueden viajar me acompañan, y a los que no les es posible, estuvieron apoyándome en el campamento. Todos siguen creyendo en mí, están conmigo en las buenas y en las malas y eso ha sido muy importante”.

Dentro del octágono no conoce la victoria, pero asegura que las derrotas que ha sufrido recientemente sólo la impulsan para entrenar más fuerte y buscar el triunfo el domingo:

“No me siento presionada, el resultado de mis contiendas anteriores no fue lo que esperaba, pero estoy muy satisfecha con las peleas que di. Tal vez fue un error técnico que tuve, los nervios o varias cosas que fueron en contra, pero es un deporte donde se gana o se pierde. No me fue bien y simplemente lo tomo como lo que es, una motivación para la preparación de ahorita. Mientras las personas disfruten mis peleas, sé que estoy haciendo las cosas bien”, concluyó.





UFC San Luis

Domingo 14 de enero del 2018

Scottrade Center

TV: Fighting Sports Network 17:00 hrs. (Preliminares tempranas), 19:00 hrs. (Preliminares), 21:00 hrs. (Estelares)

CARTELERA COMPLETA

Estelares



Jeremy Stephens vs. Doo Ho Choi.

Uriah Hall vs. Vitor Belfort.

Paige VanZant vs. Jessica-Rose Clark.

Kamaru Usman vs. Emil Weber Meek.

Preliminares

Darren Elkins vs. Michael Johnson.

James Krause vs. Alex White.

Marco Polo Reyes vs. Matt Frevola.

Thiago Alves vs. Zak Cummings.

Preliminares tempranas