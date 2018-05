El mejor Henry Briones

CIUDAD DE MÉXICO

Después de casi un año lejos de la acción, el mexicano Henry Briones vuelve al octágono en Santiago de Chile para buscar su segunda victoria en el UFC, cuando enfrente a Frankie Saenz este sábado.

Para el combate, el peleador de Entram Gym se trasladó a Las Vegas, Nevada y entrenó en el UFC Performance Institute, y asegura estar mejor preparado gracias a las circunstancias en las que se dio el anuncia de la pelea:

“Fue un mejor enfoque, porque ahora no me avisaron cuando no me lo esperaba y estaba muy alto de peso o entrenando muy poco. Esta vez, lo que sucedió fue que yo ya estaba entrenando, me mantenía activo porque quería pelear, me sentía muy bien. Ya Lo demás fue extra, para pulir y bajar el peso. Me siento muy bien física y mentalmente, me voy a subir a ganar, confiado en mi preparación como lo hago en todas mis peleas”.

Este fin de semana tendrá de frente al estadounidense Saenz, quien viene de una victoria ante Merab Dvalishvili por decisión dividida en diciembre del año pasado. ‘Bure’ comentó para La Afición tener listo el plan para enfrentarlo y regresar al camino de la victoria:

“Me siento un peleador completo. Si hay oportunidad de hacerla en el piso la vamos a hacer. Mi estrategia es contraatacar ciertas cosas que él tiene, su lucha y clinch. Lo he estudiado, pero si la pelea se da para que yo pueda utilizar otras herramientas que no se han visto en UFC todavía las voy a utilizar y sería un buen cambio de estrategia que tal vez él no se espera”.

Con tres derrotas seguidas y un solo triunfo en la promotora, la noche de su debut sobre el argentino Guido Cannetti en la Arena Ciudad de México en el 2014, Briones sabe el reto que representa esta pelea, pues estaría en riesgo de ser cortado por la empresa en caso de caer frente a Saenz.

“Es un gran compromiso, sí siento un poco de presión porque esta podría ser mi última pelea, pero es una presión normal, en UFC así son las cosas y vengo muy bien preparado. Creo que es la pelea a la que llego con mejor campamento y me voy a subir a demostrarlo sin duda alguna”.

Su plan para el 2018 es salir triunfante la noche del sábado en la Movistar Arena de Santiago de Chile, y recuperar el tiempo que no ha podido aprovechar, pues explicó: “La motivación para este año es estar muy activo y en peso, y tener muchas peleas. Por lesiones u otros motivos, he tenido muy pocas para el tiempo que llevo desde que debuté en UFC. Si Dios quiere, la idea es salir rápido de esta y pedir la que sigue”.

Desde su llegada a Chile, Briones ha tenido la oportunidad de conocer algunos seguidores del deporte, cuyo cariño le impulsa a dar su mejor aparición en la jaula el sábado:

“Han sido muy amables, conocí a unos fans que nos esperaron en el lobby y está padre que te reconozcan. Me contaron que me siguen desde que participé en The Ultimate Fighter y les gusta mi trabajo. La sangre llama, y aunque no somos del mismo país los latinos nos apoyamos y sé que la gente va a estar gritando mi nombre en esa pelea y eso me hace muy fuerte”, finalizó el tijuanense, que será el segundo en subir al octágono en la primera función del UFC en el país sudamericano.