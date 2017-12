Cannetti inicia el año con regreso

CIUDAD DE MÉXICO

Guido Cannetti enfrentará a Kyung Ho Kang en la cartelera del 14 de enero en San Luis, Missouri, misma que será la primera función de UFC del próximo año.

El argentino estuvo suspendido provisionalmente, y estuvo sin acción por más de dos años tras dar positivo en un dopaje, pero vuelve a la jaula en una función con presencia latina, pues los mexicanos Polo Reyes e Irene Aldana también participarán.

Dentro de la promotora, el ‘Ninja’ tiene dos peleas. En la primera cayó por sumisión ante Henry ‘Bure’ Briones, y la victoria frente a Hugo Viana. Su rival, un ex campeón de la promotora Road FC, también ha estado alejado del octágono, pues no pelea desde el 2014, donde ha anotado dos triunfos por decisión, una derrota y un No Contest.

Aún no se confirma el evento que encabezará la cartelera, y más peleas serán anunciadas pronto.

UFC San Luis

14 de enero

Scottrade Center

PELEAS CONFIRMADAS: