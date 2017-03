Goyito Pérez: "No me voy de UFC"

Ciudad de México

La agencia libre no es una preocupación para Erik 'Goyito' Pérez, quien se mantiene enfocado en la rehabilitación de su rodilla antes de poder negociar un nuevo contrato con el UFC.

"Yo no me voy a ir a ninguna parte, mi mente está en el UFC, mi futuro está en el UFC y todavía me quedan muchos años para hacer muchas cosas muy grandes en el UFC", aseguró el poseedor de siete victorias dentro del octágono.

Pérez Ruvalcaba desestimó las críticas por la supuesta salida de la promotora, toda vez que sus seis peleas pactadas se cumplieron el pasado mes de noviembre, cuando venció al brasileño Felipe Arantes, pero se lesionó la rodilla desde el primer round y eso lo ha mantenido fuera de actividad.

El peleador originario de Guadalupe, Nuevo León aseguró sentirse emocionado de poder participar junto a la CONADE en el proyecto de la Academia de Artes Marciales Mixtas, donde está ansioso de participar como lo hizo en el programa de desarrollo del UFC cuando entrenaba en Albuquerque, Nuevo México.

"Me gustan estos proyectos y quiero darle todo mi apoyo, quiero nuevas generaciones, ya fue una generación buena donde estuvo Yair y quiero sean más generaciones todavía y que el UFc tenga más mexicanos y que el deporte en sí se haga más grande", declaró a La Afición.