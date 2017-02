Acabó el invicto de Alexa Grasso

Korean Zombie regresó en su mejor forma y sorprendió a Dennis Bermudez en el evento estelar de UFC Houston. Mientras que Felice Herrig cumplió con su propósito y detuvo el ascenso de la jalisciense Alexa Grasso.

Herrig fue la que comenzó con la iniciativa, avanzando pero conectando poco con la derecha y la patada baja ante la agilidad de Alexa. Consiguió un derribo que la mexicana convirtió en oportunidad de llave de piso sin éxito. El ritmo del primer round estuvo muy lejos del presentado en el debut de Grasso ante Heather Jo Clark, pero las condiciones de la oponente eran muy diferentes.

Poco intercambio real para calificar en el primer episodio, pero la tribuna se dividía con el grito mayoritario de "México, México" y la respuesta discreta con el "U-S-A" de algunos aficionados.

La estrategia varió poco en el segundo round, Alexa siguió esperando a su rival buscando el momento de hacerle daño. Pero la derecha de Herrig conectó en varias ocasiones evitando los avances de Grasso.

Las tarjetas de los primeros dos rounds no estaban a favor de la originaria de Guadalajara y era imperativo salir a buscar la victoria en el tercero. Un último impulso de la afición no bastó para darle la vuelta.

Alexa intentó una kimura sin efecto y tuvo sus mejores momentos del combate en el cierre del tercero, ante la advertencia de los últimos segundos se metió en una reyerta con Herrig, a la que estuvo cerca de mandar a la lona antes de que sonara la campana.

Su marca quedó en 9-1 como profesional, mientras que su rival pidió una revancha con Paige Van Zant o la pelea que tenía comprometida con Michelle Waterson a finales de 2016.

El coreano Chan Sun Jung, demostró que valió la pena la espera y luego de tres años fuera de la jaula venció a un top 10 como Bermudez para levantar la mano en la división.

Fueron pocos los segundos que duró la pelea pero ambos salieron a finalizar, Dennis había cimbrado a Jung, pero un uppercut de derecha en el primer round lo mandó a dormir.

