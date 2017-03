Gastelum: adaptado a Fortaleza

Ciudad de México

Kelvin Gastelum se encuentra de nuevo ante una pelea de contendiente por el título del UFC, aunque este sábado no lo hará en las 170 libras, sino en el peso medio, donde todavía se mantiene invicto y busca derrotar a Vitor Belfort en Brasil en el UFC Fight Night de Fortaleza.

Para el hijo de mexicanos, nacido en San José California es una gran oportunidad de mostrarle el camino al retiro al ‘Fenómeno’, pero no será fácil y se enfoca en el arma más peligrosa de Belfort, “La mano izquierda y su poder es lo que más nos preocupa pero estamos listos para cualquier situación pero tenemos que ser inteligentes. Beniel Dariush me ayudó mucho, el es muy bueno con la izquierda, pero en el gimnasio hay muchos zurdos buenos”, declaró via telefónica desde Fortaleza.

Gastelum ha aprendido a hablar portugués, pues convive a diario con varios brasileños como Fabricio Werdum y su entrenador Rafael Cordeiro, eso le ha ayudado a hacerse más popular con los medios locales y no se siente en un ambiente hostil, “La verdad la gente me recibió muy bien y me han tratado mucho mejor de lo que esperaba, me siento en casa”, valoró el peleador que habla de manera fluida en tres idiomas.

El ganador más joven en la historia de The Ultimate Fighter hizo su último intento en el peso welter en UFC 205 en Nueva York, pero no dio el peso, sin embargo lució de forma espectacular ante Tim Kennedy en UFC 206 ya en las 185 libras, corte que le viene más cómodo, aunque hay otros retos que se puede encontrar con la pelea en Brasil.

“Ha sido un poco difícil, nos tuvimos que adaptar al horario, al clima, a la humedad. Pero estoy acostumbrando al cuerpo. Estamos entrenando a las dos de la mañana porque nos estaremos subiendo a esa hora aproximadamente del tiempo local, el cuerpo tiene que aprender a trabajar en ese ambiente”, declaró.

En el principio de su carrera en el UFC, su guardia izquierda lo volvió un atractivo para simular rivales, incluso, Georges St. Pierre lo llamó para la primera parte de su campamento para pelear ante John Hendricks en UFC 167 y hoy se dice sorprendido de saber que regresará para disputar el cinturón medio ante Michael Bisping, “cuando entrené con él en Tristar me dijo que la de Hendricks sería su última pelea en un buen tiempo, así que pensé que sería el final de su carrera, nunca pensé estar cerca en el camino. Pero las cosas han cambiado ahora los dos estamos en otra división y las cosas han cambiado, si gano una pelea con él podría estar cerca, relató Gastelum, quien busca su novena victoria en el octágono.

UFC Fight Night

Belfort. Vs. Gastelum

Fortaleza Brasil

Sábado 11 de marzo

TV: UFC NETWORK

