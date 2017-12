Cyborg mantiene el título

LAS VEGAS, NEVADA

En una de las peleas más duras de su carrera Cris Cyborg Justino mantuvo el título pluma del UFC, al vencer por decisión unánime a Holly Holm en el evento estelar de UFC 219.

Tras algunos segundos de estudio comenzaron las hostilidades, Justino fue al suelo y Holm estuvo cerca de volver a conectar esa patada a la mandíbula que terminó con Ronda Rousey y Bethe Correia, sus últimas dos victorias dentro del UFC.

La guardia zurda de la estadunidense presentó complicaciones para la excampeona de Strikeforce e Invicta que se encontraba con el jab de derecha de Holly en cada intento de agresión.

Para el final del primer round la nariz de la sudamericana ya estaba inflamada y no se notaba la diferencia en la fortaleza física que siempre tiene ante sus rivales. La esquina de la ‘Hija del predicador’ había preparado esta pelea con mucha anticipación y la estrategia funcionó en los primeros minutos.

Cyborg tenía que correr los riesgos a partir de ahora, no hacía daño ni con las patadas ni en sus intentos con los puños, Holm recortaba bien la distancia, sacaba provecho del boxeo y metía los ganchos bajo los brazos para llevarla contra la jaula y dominarla.

Como nunca en su carrera, Cristianne entró al tercer episodio con más castigo y perdiendo claramente la contienda, pero para el cierre del tercero comenzó a emparejar la balanza.

La derecha fue constante y el pómulo de Holm comenzó a hincharse, en el cierre detuvo una patada, conectó una rodilla y lanzó un golpe de Superman que sacudió a la ex monarca del peso gallo. La campana detuvo el mejor momento de Cyborg, pero lo mejor estaba por venir.

En el cuarto no se guardaron nada y mostraron un gran despliegue de técnica. La considerada mejor peso pluma de la historia fue hacia delante y defendió bien la mejor arma de su rival, la patada alta, pero no salió limpia en el contragolpe ante la capacidad de manos de Holm.

No fue fácil pero Cyborg fue ganando terreno hasta tener todo bajo control en el quinto, la primera vez que una rival la llevaba hasta esta distancia y los papeles cambiaron. Holm se expuso al contagolpe en los ataques.

Al final una gran patada al cuerpo y una buena combinación le dieron un cierre dramático a la contienda, pero los tres jueces vieron ganar a la reina de ésta categoría.

Durante la semana se especuló sobre una pelea de la ganadora ante la actual campeona de las 135 libras Amanda Nunes, pero Cyborg lo descartó: “Quiero pelear con alguien de mi peso como Megan Anderson”, dijo durante su festejo.

Estelares

Los tres rounds de la pelea parecían una repetición. La gran mayoría del combate transcurrió con Nurmagomedov metiendo presión sobre Edson Barboza sentado en la lona y con la espalda recargada en la jaula. Khabib castigó durante casi 15 minutos con sus puños y codos en ese ground and pound que domina y convenció de que se merece una oportunidad para el título interino ante Tony Ferguson. Aunque el brasileño respondió durante los pocos segundos que estuvieron de pie con patadas y rodillas, el daño fue excesivo. Los jueces vieron al menos dos rounds de 10-8 ante la nula capacidad de salir de la posición. Ahora Khabib aseguró que no piensa en el campeón de la división, Conor McGregor: “Ganó mucho dinero y ahora tiene que gastarlo, pero creo que cuando se termine tendrá que regresar”, aseguró.





Dan Hooker y Marc Diakiese se enfrascaron en una de las peleas más inusuales de la noche. Exageraron al medirse y se defendieron bien cuando ambos buscaron los derribos. Ante el abucheo del público por la poca actividad en los dos primeros episodios Diakiese mostró iniciativa, pero el neozelandés le demostró constantemente que no sentía daño con sus patadas bajas. En la primera oportunidad real que tuvo, Hooker saltó para tomar del cuello al inglés, quien se rindió segundos más tarde. El ganador pidió la oportunidad de pelear cerca de su público en siete semamanas, cuando el UFC vaya a Perth, Australia.





Calvillo comenzó midiendo la distancia de Esparza, que avanzaba con buen cabeceo y cuidándose de los puños de la hija de mexicanos. Fue la ex campeona de The Ultimate Fighter la primera en conseguir el dominio en el sueño y ahí intentó una barra de brazo de la que su oponente logró salir. Luego de varios minutos de intercambio en el suelo Cynthia logró tomar la espalda de “Cookie Monster” para cerrar el round en medio de los aplausos de la gente en la Arena T Mobile, pero no hubo finalización. Aunque dominó ese round, en el segundo sufrió más castigo y Esparza fue creciendo, para el tercero, quien fuera la primera monarca de la división se mostró mas agresiva y aunque no supo sacarle provecho al derribo, cerró provocando un intercambio del que sacó la mejor parte. Calvillo salió muy molesta del octágono y se hizo de palabras con un sector del público tras la decisión.





Carlos Condit lució muy lejos de lo esperado en su regreso al octágono. El ex campeón interino del peso welter pasó 14 meses fuera de la jaula tras la derrota ante Demian Maia y se notó. Al igual que en la derrota ante el brasileño, el peleador de Jackson-Winkeljohn batalló para detener los derribos y pudo aplicar en pocos momentos su mayor fortaleza, el golpeo. En el tercer round tuvo sus mejores momentos, donde pudo conectar conminaciones de puños y codazos, así como algunas patadas al cuerpo de Magny, que estuvo lejos de someter, pero siempre logró salir del problema buscando derribos y los consiguió.





Preliminares

Khalil Roundtree empezó su pelea ante Michal Oleksiejczuk de manera veloz, e incluso intentó someterlo con una guillotina en el primer asalto, pero el polaco logró zafarse y la pelea continuó su curso. En los rounds que le siguieron, Roundtree mostró menos energía y los jueces lo notaron, pues Oleksiejczuk se llevó la victoria por decisión unánime y anotó su décimo triunfo consecutivo.





Aunque Rick Glenn fue más agresivo en el comienzo de cada round, siempre terminó cediendo terreno a Miles Jury, quien mostró la experiencia de sus 10 peleas dentro del octágono. Ambos hicieron daño con patadas bajas pero en cuanto Jury encontró su distancia fue más efectivo en el castigo y generó más daño en el rostro de Glenn, que acabó perdiendo la pelea por decisión unánime.





Las bombas continuaron en el siguiente combate cuando el daguestaní Omari Akhmedov salió a conectar con todo al italiano Marvin Vettori, quien mostró su buena quijada y tuvo que circular hacia fuera de la guardia zurda del ruso. Al inicio del segundo, Vettori trató de cerrar un triangulo y someter a Omari, pero logró salir y gastaron demasiada energía. El réferi les pidió constantemente seguir activos hasta el descanso. El minuto les sirvió, pues la guerra de pie se reanudó para beneplácito de los fans, que terminaron abucheando la decisión de un empate mayoritario.





Antes de que se cumplieran los dos minutos, Nicolau alcanzó a Smolka con la mano izquierda y lo mandó a la lona. Parecía que el brasileño podría terminar al 'Último Samurai' pero fue inefectivo con el ground and pound. El sudamericano volvió a mostrar su poder en varias ocasiones en el primer episodio, cada vez que conectó mandó a la lona al oponente que pasó los primeros cinco minutos de milagro. Matheus dominó el resto del combate y se llevó la victoria por decisión unánime después de varios intentos de finalización.





Preliminares tempranas

El ganador de la temporada 24 del reality show The Ultimate Fighter, Tim Elliott, le dio a la bienvenida a Mark De La Rosa a la promotora. A lo largo del primer asalto lo dominó, y en el segundo se llevó el triunfo al lograr una sumisión, cerca de la marca de los dos minutos. En la entrevista posterior, Elliott le dedicó la victoria a su coach Robert Follis, quien falleció recientemente.





Pelea de la Noche fue para Holm y Cyborg, mientras que Khabib Nurmagomedov y Tim Elliott recibieron bonos por desempeño.





Cris Cyborg venció a Holly Holm por decisión unánime (49-46, 48-47, 48-47) y retiene el título pluma femenil.

Khabib Nurmagomedov venció a Edson Barboza por decisión unánime (30-25, 30-25, 30-24).

Dan Hooker sometió a Marc Diakiese (Guillotina) (R3, 0:42).

Carla Esparza venció a Cynthia Calvillo por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28).

Neil Magny venció a Carlos Condit por decisión unánime (30-27, 30-27, 29-28).

Preliminares

Michal Oleksiejczuk venció a Khalil Rountree por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27).

Myles Jury venció a Rick Glenn por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27).

Omari Akhmedov y Marvin Vettori empataron (28-28, 29-28, 28-28).

Matheus Nicolau venció a Louis Smolka por decisión unánime (30-26, 30-26, 30-25).

Preliminares tempranas

Tim Elliott sometió a Mark De La Rosa (Anaconda) (R2, 1:41).