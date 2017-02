Brandon Moreno contra otro Top 10

Ciudad de México

Brandon Moreno pidió pelear contra un top 10 tras vencer a Ryan Benoit en diciembre y UFC se lo concedió. El tijuanense enfrentará a Dustin Ortiz en la cartelera del Fight Nigh de Nashville, Tennessee, que se anunció este sábado.

El evento estelar de la noche enfrentará a Cub Swanson con Artem Lobov y el nacido en Uruapan, Michoacán, Héctor Sandoval peleará con Matt Schnell.

Ortiz, rival del tijuanense Moreno le lleva dos puestos en el ranking, hoy se ubican en el 8 y 10 del peso mosca respectivamente, “Casi me cumplieron todo lo que les pedí, quería un top 10 en marzo y me lo dieron muy cerquita, para abril así es que estamos muy contentos con eso”, explicó Brandon en entrevista con La Afición via telefónica.

Esta será la tercera vista del mexicano en el octágono, luego de su impresionante debut ante Louis Smolka y la victoria por decisión dividida ante Benoit. Ya tiene un bono de performance de la noche en su carrera y le ha dado un nuevo brillo a su categoría con su estilo de pelea, “Yo siempre peleo con el corazón, por eso se dan las peleas, la verdad es que tengo un espíritu de guerrero muy grande y es el Brandon que vamos a ver, es el de siempre, el que pelea con el corazón”, adelantó.

Apenas está tomando las decisiones del campamento junto a su coach, Raúl Arvizu de Entram Gym, pero conoce al oponente, ”no lo tengo estudiado a fondo todavía, mi entrenador y yo apenas estamos revisando sus vídeos. Pero tengo entendido que es un peleador muy completo, tiene buen juego de pie, es buen luchador y tiene buen jiu-jitsu”, valoró el integrante de la temporada 24 de The Ultimate Fighter en los Estados Unidos.

UFC FIGHT NIGHT NASHVILLE

22 de abril

Bridgestone Arena

PELEAS ANUNCIADAS

Cub Swanson vs Artem Lobov (5 rounds)

Hector Sandoval vs Matt Schnell

Dustin Ortiz vs Brandon Moreno

Sam Alvey vs Thales Leites

Jessica Penne vs Danielle Taylor

Al Iaquinta vs Diego Sánchez

Scott Holtzman vs Michael McBride