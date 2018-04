"Espero que se aclare para Canelo"

Nueva York

El riesgo de la carne contaminada por clembuterol en México es real. Son muchos los casos de atletas que han dado positivo y han podido comprobar su inocencia. Han salido sin castigo.

Los seleccionados en la Copa Oro 2011 y los menores de 17 que lo hicieron en la Copa del mundo de ese mismo año fueron algunos de los casos más mediáticos, pero en el UFC, dos mexicanos han pasado por ese proceso.

El caso más reciente fue el del tijuanense Brandon Moreno, quien estelarizó la cartelera del pasado 5 de agosto en la arena Ciudad de México. El integrante del equipo Entram, mudó su campamento a la capital durante varias semanas y luego del combate recibió una llamada que lo alertó de la probable violación a la política de sustancias prohibidas.

La USADA, ente que realiza los exámenes de UFC determinó que su ingesta por clembuterol había sido involuntaria, mismo argumento que hoy defiende Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero su segunda pelea ante Gennady Golovkin ha sido cancelada.

Moreno cree en la inocencia del mexicano y espera que pueda probarlo: “Al principio no lo tomé de la forma más calmada. Es algo muy serio, para los peleadores, esto es de verdad, mi compañero Polo Reyes está pasando por algo similar. Me llaman de USADA y me hicieron muchas preguntas, sobre lo que comí y donde y te piden los recibos”, explicó en entrevista con La Afición.

Tras el largo proceso, aprendió a ser mucho más cuidadoso en todo sentido pues, “Al final del día son muy estrictos en todo lo que no puedes consumir, pero también lo hacen para llegar a la verdad. Mi campamento fue en ciudad de México, comí carne. Yo solo espero que todo se aclare para él (Canelo), porque para mí fue un momento muy difícil, aunque aprendes, es muy estricto, pero tenemos que seguir las reglas”.

Aunque Álvarez tiene una audiencia pendiente con la Comisión Atlética de Nevada el 18 de abril, la fecha del 5 de mayo, ya no contará con el máximo exponente del boxeo mexicano, hecho que lamenta, “Yo la quería ver y estoy seguro que tú también. Yo creo que Abel Sánchez el entrenador de Gennady Golovkin está hablando mucho y haciendo un panchito de más. Aunque yo no podría dar una explicación exacta porque no estoy en el mundo del boxeo”, agregó.

En pocos meses, Brandon ha pasado por dos de las situaciones más difíciles de su carrera, el presunto dopaje y la lesión de su rival Ray Borg a consecuencia del ataque de Conor McGregor, que le impidió pelear en UFC 223.

“Él es el que estaba en frente liderando toda la caballería. No sé cómo decirlo porque eso es de pandilleros, no es de gente maleducada. Varios niveles arriba”, relató Moreno con decepción. Ahora espera que Conor pague por sus actos.

“Todos los peleadores estábamos cortando y en malas condiciones. Veo mucha gente que le festeja ésta acción a Conor. Yo no lo aplaudo para nada, es vandalismo. Le va a salir muy caro a McGregor, esperemos que haya ahorrado mucho de la pelea de Mayweather”, sentenció el 'Assasin Baby', quien espera que UFC pueda reagendar su pelea para el 9 de junio en Chicago.