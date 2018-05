Una bomba a punto de estallar

CIUDAD DE MÉXICO

El UFC llegará a Santiago de Chile por primera vez en su historia este fin de semana, y Brandon Moreno figura entre los peleadores que participarán en esta cartelera histórica.

Dos peleas del tijuanense frente a Ray Borg fueron pospuestas, por una lesión de Moreno y por el ataque de Conor McGregor a varios peleadores en UFC 223, respectivamente; y la tercera fue finalmente cancelada a causa del retiro de Borg por problemas de salud de su hijo:

“Lo que yo viví en UFC 223 no se compara en nada con lo que él está viviendo. Su bebé tenía dos semanas de nacido, entonces por ahí empieza el estrés mental. Después pasó lo de McGregor, y no logró cobrar un dinero que pudo haber sido para el niño y luego se enteró de que necesitaba la cirugía en el cerebro. Me pesa mucho, porque yo también soy papá. Es todo un guerrero”, expresó vía telefónica desde el país sudamericano.

RAY BORG Y SU ESPOSA CON EL BEBÉ ANTHONY, LUEGO DE SUS CIRUGÍAS

A causa de todos los cambios en el choque entre Moreno y Borg, la preparación del ‘Assassin Baby’ no ha parado.

“Yo siento que por fin voy a sacar todo. Lo veo como una bomba que va a explotar, cuando me enteré que el encuentro en Nueva York se canceló, fue frustrante. Tengo mucha hambre de subirme a pelear, a mí me encanta estar activo, manteniéndome en forma y peleando”.

La noche del sábado, del otro lado del octágono estará Alexandre Pantoja, su verdugo en The Ultimate Fighter. Pantoja terminó con la participación de Moreno en el reality show al someterlo con un mataleón en el segundo asalto:

“Ahí pasaron muchísimas cosas, errores míos porque me envolví en un pelea que no fue la más inteligente. El reality es una plataforma difícil, porque te enteras cinco días antes con quién vas a pelear. Creo que esta vez va a ser diferente, a él le encanta el intercambio, su estilo de principal es el juego de pie, yo soy jiujitsero, pero también mexicano, me gusta prenderme ahí con los golpes. Ya no soy el mismo que enfrentó hace dos años, pero estoy seguro que él tampoco”, explicó.

Su rival se preparó para este compromiso con el también peleador de la promotora, Henry Cejudo, con quien Moreno tiene una buena amistad. El encuentro con Pantoja será la primera revancha en la carrera del mexicano.

“Siempre pensé que iba a sentir cuando esto pasara. Se me ocurrió que me iban a volver un poco sentimientos con Alexandre, pero me siento muy relajado. No sentí presión extra cuando anunciaron que él era mi oponente, yo quería pelear, estaba saludable y tenía varios campamentos encima. Para mí no es nada personal, lo único que tengo en mente es que es un peleador muy duro”.

En caso de salir con la mano en alto la noche del sábado, la siguiente pelea de Moreno sería para intentar colocarse en el Top 5 de la división mosca del UFC, donde se encuentra Joseph Benavidez, con quien tiene una buena relación. El mexicano asegura no tener un rival fijo en mente, pero varias ideas:

“No tengo un panorama claro, pero yo creo que pediría de nuevo a Ray Borg, aunque dicen que todo peleador tiene una pelea maldita. Podría ser Jussier da Silva o la revancha con Sergio Pettis ya obteniendo esta victoria, porque me encantaría sacarme las dos espinas”, finalizó el atleta de las 125 libras.