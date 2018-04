Va por la sexta victoria

CIUDAD DE MÉXICO

Fuera del octágono, al peleador mexicano Alejandro Pérez lo describe la palabra “constancia”, misma que lo llevó a posicionarse como ganador de la primera temporada del reality show The Ultimate Fighter Latinoamérica, y que le ha dado sus últimas dos victorias al hilo dentro del UFC.

Ahora, Pérez regresará al octágono este sábado 14 de abril frente a Matthew Lopez en Glendale, Arizona, y viene de un triunfo por decisión unánime sobre Iuri Alcántara en diciembre: “Me siento a gusto y en ritmo, pues peleé hace poco. Estoy ansioso y con muchas ganas de pelear”, comentó.

Luego de su participación en el reality, ‘Turbo’ se trasladó con su familia a San José, California, para entrenar en el gimnasio AKA al lado de nombres grandes en la promotora más importante de artes marciales mixtas; como Caín Velásquez, Daniel Cormier o el recién coronado Khabib Nurmagomedov, sobre cuya exitosa aparición en UFC 223, mencionó:

“Motiva ver que una persona que se empeña mucho y le echa ganas logró ganar, ahora es mi turno. Da emoción, porque es muy buen compañero y da gusto ver que aplica lo que hacemos en los entrenamientos. Tanto como aficionado del deporte y compañero, me gustaría verlo defender el cinturón contra Georges St. Pierre o Conor McGregor, creo que serían peleas muy interesantes”.

Para su compromiso este fin de semana, Pérez alternó campamentos en Aguascalientes, México con el entrenador Antonio Castañeda, y después regresó a California, donde le dedicó seis semanas a su preparación, cerrando el sábado pasado:

“Con Toño estuve 11 años seguidos y realicé muchas peleas. Recientemente estuve dos semanas con él y me sirvió mucho para retomar mis bases y practicar cosas que me van a servir mucho en esta contienda. En general, fue una preparación llena de aprendizaje y me dio muchas herramientas. Entrené para todo y estoy listo dar lo mejor el día del combate”.

Esta semana, se concentrará en los últimos toques para dar el peso de la división gallo, pues debe pasar por la báscula la mañana del viernes. Además, explicó: “Estos días he practicado mi estrategia con entrenamientos más específicos para la pelea. El corte ha sido similar a los anteriores, voy bien”.

La noche del sábado, en el octágono, buscará mantener activa su racha de victorias al anotar una tercera. Su mayor inspiración, explica, es el cariño que recibe constantemente por parte de sus familiares y seguidores:

“Me he enfocado individualmente en cada pelea y he hecho las cosas lo mejor que he podido en su momento. Tengo el apoyo incondicional de mi familia, creo que eso me ayuda mucho y para este combate he contado con mis seres queridos. Voy a pelear fuerte por ellos”, finalizó.

UFC Glendale

Sábado 14 de abril del 2018

Gila River Arena

TV: Fighting Sports Network 14:30 hrs. (Preliminares tempranas) 17:00 hrs. (Preliminares), 19:00 hrs. (Estelares).

CARTELERA COMPLETA

Estelares

Dustin Poirier vs. Justin Gaethje

Carlos Condit vs. Alex Oliveira

Israel Adesanya vs. Marvin Vettori

Michelle Waterson vs. Cortney Casey

Preliminares

Tim Boetsch vs. Antonio Carlos Junior

Muslim Salikhov vs. Ricky Rainey

Wilson Reis vs. John Moraga

Krzysztof Jotko vs. Brad Tavares

Preliminares tempranas