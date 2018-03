“Ahora todos quieren mi clase”

Ciudad de México

El 8 de marzo se conmemora la lucha por la igualdad de condiciones para las mujeres en todos los ámbitos y la peleadora mexicana del UFC, Alexa Grasso se considera una privilegiada al practicar un deporte donde las barreras ya no existen.

"No me sentí discriminada nunca, pero antes cuando venían los hombres al gimnasio y les tocaba mi clase les parecía raro. Yo les decía 'véndense' y se me quedaban viendo así de '¿Cómo nos va a dar clase una mujer?', y bueno, ahora es diferente porque todos quieren mi clase", contó la jalisciense en entrevista con La Afición.

Grasso creció en una familia de practicantes de deportes de combate y su tío Francisco es su entrenador principal, así que nunca tuvo que lidiar con el rechazo ante su decisión de convertirse en peleadora. Hoy que pertenece a la plantilla del UFC reconoce que el trato en esta época es el mismo que para los hombres, aunque no siempre fue así.

"Nuestro presidente (Dana White) siempre está pendiente de nosotras, tenemos eventos con muchas mujeres en las estelares y co estelares. Ahora nos dan la importancia a pesar de que alguna vez dijo que nunca pelearíamos en el octágono, hoy su forma de ver las cosas es diferente", explicó.

Este mismo jueves, la empresa anunció que su evento estelar para UFC 224 será la disputa del cinturón del peso gallo entre Amanda Nunes y Raquel Pennington, y de hecho dos de los últimos cinco eventos numerados han sido protagonizados por la monarca pluma, Cristianne 'Cyborg' Justino.

El siguiente compromiso de Alexa será complicado, ante una luchadora de clase mundial como Tatiana Suarez en Santiago de Chile el próximo 19 de mayo. Asegura que tomó la pelea porque "sé perfectamente que no es mi fuerte, que la lucha es algo que tengo que desarrollar y yo quiero trabajar todos los aspectos de mi juego. Ya trabajé mucho mi jiujitsu y mi golpeo, ahora estoy aprendiendo cosas nuevas, tengo compañeros de mi peso que están en la selección de lucha de Jalisco y estoy entrenando con ellos".

Vencer a Tatiana no solo significa la posibilidad de subir en el ranking, sino un crecimiento personal, "para mí sería logro muy importante, tengo que contrarrestar el control y mejorar en todas mis áreas".

La primera mexicana en conseguir una victoria dentro del octágono también está preparándose para la guardia zurda de la estadunidense y realiza su campamento junto a Karina Rodríguez, quien busca su tercera victoria en Invicta FC, pero los viajes le impedirán acompañarla en esta ocasión.

"Sabes que nosotras retenemos mucho líquido con esos trayectos largos en avión, no podré acompañar a Karina, pero hemos estado ayudándonos y trabajando muy bien juntas. Para mi pelea nos iremos en la semana del combate pero llevaremos una cama de masaje para poder estabilizar mi linfa y regularizarla antes del corte de peso", agregó.

UFC Chile

19 de Mayo

Movistar Arena

Alexa Grasso vs. Tatiana Suárez

Vicente Luque vs. Chad Laprisse

Diego Rivas vs. Guido Cannetti

Veronica Macedo vs. Andrea Lee

Poliana Botelho vs. Syuri Kondo